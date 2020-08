Apesar de só recentemente ter uma visibilidade maior, há muitos anos que a Microsoft é uma empresa dedicada também ao hardware. São muito conhecidos os seus teclado e ratos completamente diferentes do habitual e que criaram tendências.

Com os Surface e toda a sua linha de portáteis esta vertente dedicada aos dispositivos e periféricos ganhou um novo fôlego. Agora, e do que é possível ver já, a Microsoft quer reinventar o teclado e tem uma nova tecla pronta a ser usada.

Novidades no hardware da Microsoft

São bem conhecidos os teclados e os ratos que a Microsoft tem lançado ao longo dos anos. Estas propostas são diferentes de tudo o que está no mercado e acabam por criar tendências e decerto novas linhas de produtos em muitas marcas relevantes.

Assim, é normal que a gigante do software aposte com frequência em criar novos produtos, completamente diferentes do que é normal. Chegam a criar padrões e nova funcionalidades que depois se tornam o normal na indústria e o que os utilizadores exigem.

Uma nova tecla dedicada aos emojis

É aparentemente isso que estará prestes a acontecer. Uma publicação no Twitter do conhecido leaker WalkingCat levou a que fosse mostrado um novo teclado da Microsoft. Este tem uma particularidade única, uma nova tecla presente na zona inferior, dedicada aos emojis.

Colocada à direita da tecla Alt vai ser possível encontrar um atalho direto para a caixa de emojis do Windows 10. Esta parece ser uma aposta deste sistema e como tal a Microsoft transpõe isso para os seus futuros teclados.

Os teclados vão ter de se adaptar ao Windows 10

Para além desta mudança, a Microsoft parece ter outra já a ser também pronta. A tecla F1 poderá agora conter também o controlo do Bluetooth, sendo assim mais simples de ligar e desligar este componente. Muitos fabricantes assumem já esta função numa tecla separada.

Tal como aconteceu com a teclado do Windows, a Microsoft terá principalmente de convencer os fabricantes a adotarem esta novidade. Poderá ter de celebrar acordos para que este possa ser usado. Até lá, e quem quiser usar, basta carregar nas teclas Win e ; para abrir o teclado dos emojis no Windows 10.