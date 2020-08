Microsoft divulga as primeiras imagens oficiais do novo Surface Duo

O Surface Duo é a próxima grande aposta da Microsoft. Trata-se de um novo dobrável e são muitas as expetativas em volta desta equipamento.

Alguns leaks já mostraram um pouco como será este dispositivo. E a última aparição foi feita por um executivo da Microsoft que partilhou uma fotografia sua no Twitter com o dispositivo na mão. Mas agora um conhecido insider, na mesma rede social, divulgou imagens do dobrável já com renderizações oficiais da empresa de Redmond.

O Surface Duo foi apresentado em outubro de 2019 e o objetivo era ser lançado no mercado até ao final deste ano. Mas, como sabemos, devido à pandemia da COVID-19 este dispositivo, assim como outras produções tecnológicas, pode ter sofrido algum ajuste na agenda de lançamento.

Muitas são as expetativas por parte dos consumidores acerca deste equipamento dobrável da Microsoft, cujas informações levam a crer que possa funcionar quase como um computador em ponto pequeno, com possível recurso de multitarefa. Confira abaixo algumas funcionalidades interessantes das apps do Android no Surface Duo.

Divulgadas imagens oficiais do Surface Duo da Microsoft

Apesar de já termos visto algumas imagens do Surface Duo, a qualidade das mesmas deixa muito a desejar. A mais recente foi divulgada por Panos Panay, um executivo da Microsoft que partilhou no Twitter uma fotografia sua com o dispositivo em mãos.

No entanto há agora mais novidades pois o popular insider Evan Blass (@evleaks) partilhou na sua conta da rede social Twitter algumas imagens com renderização oficial do Surface Duo.

Através das imagens ficamos assim com a confirmação de alguns pormenores, como a dobradiça entre os dois ecrãs que permite a abertura de 360º do equipamento.

A câmara frontal localiza-se no ecrã direito, onde também se encontram os sensores, que poderão servir para desbloqueio através de reconhecimento facial.

Ainda de acordo com as imagens divulgadas podemos verificar que algumas aplicações já devem vir pré-instaladas no dobrável da Microsoft. Alguns exemplos são o browser Edge, Spotify, LinkedIn, Teams e Office, todos eles da empresa liderada por Satya Nadella.

Mas para além das imagens, mais nenhuma informação, como características técnicas do equipamento, foi divulgada.

Possíveis especificações técnicas do Surface Duo