Executivo da Microsoft partilha foto com o Surface Duo nas mãos

Ultimamente muitas informações e rumores têm sido divulgados relativamente ao Microsoft Surface Duo. Este equipamento tem despertado a curiosidade dos utilizadores, mas muitos ainda não entenderam muito bem o que podemos esperar deste dispositivo com dois ecrãs.

No entanto, para aguçar ainda mais o interesse, o executivo da empresa de Redmond, Panos Panay, partilhou uma foto na sua conta do Twitter onde surge com o Microsoft Surface Duo nas mãos.

Aos poucos a Microsoft vai relevando alguns pormenores acerca do seu Surface Duo, um curioso smartphone com dois ecrãs que parece uma espécie de livro de bolso.

Recentemente um rumor levantou a hipótese de o equipamento suportar o recurso de multitarefa, através da ferramenta “app groups“. Com esta funcionalidade, o utilizador poderá definir duas aplicações para iniciarem em simultâneo, cada uma no eu ecrã, e poder utilizar ambas ao mesmo tempo.

Quanto às características, as últimas informações indicam que o dispositivo virá com o processador Qualcomm Snapdragon 855, câmara de 11 MP, 6 GB de RAM entre outras.

Executivo da Microsoft posa com o Surface Duo no Twitter

Através da sua conta oficial do Twitter, Panos Panay, partilhou uma fotografia onde aparece com o Microsoft Surface Duo nas mãos. Um facto curioso é que a camisola do próprio Panay é também dedicada a este smartphone com dois ecrãs da empresa.

A publicação do executivo foi em resposta a outro colaborador da Microsoft, John Wise, onde este afirma ter ficado empolgado depois de rever o vídeo promocional do Duo antes de uma reunião.

Na imagem partilhada por Panos Panay dá a sensação de que o Surface Duo terá uma capa de proteção. Mas também se pode perceber, através dos reflexos, que é um equipamento com acabamentos brilhantes.

O dispositivo vem com o sistema operativo Android e espera-se que seja lançado até ao final deste ano de 2020. Por outro lado, algumas informações não oficiais indicam que o anúncio poderá acontecer já durante este mês de julho.