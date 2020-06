Microsoft Surface Duo poderá ter um recurso de multitarefa

Aos poucos vamos tendo acesso a mais informações acerca do Surface Duo da Microsoft, e uma imagem mais fiel da realidade começa a ser criada. O equipamento da empresa de Redmond é esperado para este verão, mas a pandemia da COVID-19 obrigou a uma pausa na produção de várias tecnologias.

Um novo rumor vem agora colocar a hipótese do Surface Duo poder trazer um recuso que permite a realização de multitarefas.

Surface Duo poderá permitir realizar multitarefa

Cada vez vai havendo mais informações acerca do novo equipamento da Microsoft, seja em especificações ou imagens.

Um recente rumor, avançado nesta sexta-feira, dia 26 de junho, pelo site Windows Latest, indica que o Surface Duo vai trazer um novo recurso designado “app groups” ou aplicação de grupos. Esta funcionalidade é semelhante à App Pair, que acompanha a gama Galaxy e Note.

De acordo com o site, esta ferramenta vai tornar mais fácil a utilização de duas aplicações em simultâneo, uma em cada ecrã. Isto será possível quando o utilizador define os grupos, cujos atalhos são criados e afixados no ecrã principal.

Assim, se criar um grupo, por exemplo, com o Power Point e o Word e emparelhar ambas as ferramentas, ao abrir o grupo as duas apps vão abrir cada uma no seu ecrã. O utilizador poderá depois utilizar as duas aplicações em simultâneo.

O que se pode esperar do Microsoft Surface Duo

Segundo algumas informações que foram sendo reveladas, mas não oficialmente, o Surface Duo deverá trazer uma câmara de 11 MP, um processador Snapdragon 855 SoC, 6GB de RAM e armazenamento interno de 64 GB ou 256 GB.

Os dois ecrãs serão AMOLED de 5,6 polegadas, com 4,8 mm de espessura e resolução Full HD 1800 x 1350, e estão adaptados para serem compatíveis com a Surface Pen.

A bateria do Surface Duo terá uma capacidade de 3.460 mAh, com suporte para carregamento rápido através de USB-C. Mas há ainda a nota de que a atual versão de testes não tem disponível carregamento sem fios, nem a opção NFC.

Ao nível do sistema operativo, tudo indica que o equipamento venha com o Android 10, no entanto deverá ser atualizado para a versão 11.

A Microsoft pretende ter concluída a versão final das apps pré-instaladas no Surface Duo até ao final deste mês de junho. Todas estas aplicações estarão adaptadas para funcionar em ambos os ecrãs. E já pode ver como vão funcionar algumas delas aqui.

O Surface Duo deverá ainda ter um sensor de impressão digital e espaço para um nanoSIM.

Outros rumores apontam que o equipamento seja lançado no mercado antes do final do ano, provavelmente já no mês de agosto.