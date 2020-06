Vacina contra a COVID-19 vai enfrentar um “obstáculo final”. Será que vai ter sucesso?

O mundo aguarda com muita ansiedade por uma vacina ou tratamento que devolva às pessoas a vida normal, o que é de facto o conceito de viver. Contudo, tal como desde cedo se percebeu, as investigações para uma vacina demoram o seu tempo, apesar de ouvirmos dizer que nunca se investigou tanto e em tão pouco tempo como tem acontecido. No entanto, quando aparecer a vacina, era vai enfrentar um desafio final, segundo refere Bill Gates.

Apesar do filantropo concordar com Anthony Fauci, conhecido imunologista americano, que referiu ser possível uma vacina pronta no final de 2020 ou no início de 2021, o mundo não vai ficar logo todo bem!

Existirá uma vacina, mas será que as pessoas a vão tomar?

Com toda a probabilidade, haverá uma vacina para o novo coronavírus SARS-CoV-2, vírus que provoca a COVID-19. Não há uma ideia de quão eficaz será. Além disso, não se saberá quanto tempo durará qualquer imunidade. No entanto, o diretor do NIAID, Anthony Fauci, disse no Congresso Norte Americano, esta semana, que uma vacina poderá estar pronta para ser lançada ao público no final de 2020.

Segundo Bill Gates, a vacina chegando terá de ser possível ultrapassar um obstáculo final. Assim, numa entrevista à CNN, o antigo homem forte da Microsoft lembrou que uma vez pronta uma vacina segura e eficaz, as pessoas precisam realmente usá-la, e a aceitação ou resistência a ela será, o que ele chamou de “obstáculo final”.

O responsável pela Fundação Bill e Melinda Gates, que tem apoiado com muitos milhões de dólares projetos no âmbito cientifico, referiu que o cenário global e nos EUA é ainda “mais sombrio” do que ele esperava que existisse a esta altura. Além disso, Gates alertou que ainda pode piorar no outono. Também deixou claro que os EUA não estavam a fazer o suficiente para combater o vírus, embora os testes finalmente tenham aumentado.

COVID-19: Políticas erradas levam a resultados trágicos

Na entrevista, Bill Gates referiu que não basta haver tecnologia, as políticas para gerir estas situações são fundamentais. Aponta que foi o que falhou nos EUA. Cada estado americano tomou a sua gestão e nem sempre as houve resultados positivos. O país continua mergulhado em números terríveis.

Gates diz que uma vacina mudará tudo. A sua opinião alinha-se com a do Dr. Fauci, que tem a convicção de que uma vacina estará disponível até o final de 2020 ou no início de 2021. Segundo a OMS, existem mais de 140 vacinas atualmente em desenvolvimento, e, como relatamos nas últimas semanas, alguns já estão se aproximaram dos ensaios da Fase 3.

No entanto, Gates acredita que o maior obstáculo não é desenvolver ou distribuir a vacina – é convencer as pessoas a usá-la. Esta doença está a levar a outro nível certas questões sociais.

Se for uma ótima vacina, incluindo o bloqueio da transmissão, todos se beneficiarão do facto de 70 a 80% das pessoas tomarem a vacina. Deveremos conseguir imunidade de grupo se atingirmos este nível, para que realmente pudessem – exponencialmente – diminuir os números.

Referiu Bill Gates.

Apesar desta vacina poder ser efetivamente viável, com o período de teste extraordinariamente acelerado, será “um desafio conseguir que a base de dados de segurança construa a confiança” nas pessoas. No entanto, ele pensa que a maioria das pessoas serão vacinadas, ou pelo menos o suficiente para começar a voltar à normalidade.

