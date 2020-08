Xiaomi vai lançar luvas de dedo para facilitar a vida dos gamers

Apesar de ser conhecida sobretudo pelos seus smartphones e pulseiras inteligentes, a Xiaomi é atualmente uma empresa que abrange vários segmentos. A marca chinesa tem enviado constantemente produtos interessantes e úteis para o mercado e a preços verdadeiramente atrativos.

Na passada semana, a Xiaomi anunciou umas luvas para dedo para ajudar os gamers a obter uma melhor experiência de jogo. O produto será inserido na sua linha de smartphones gaming Black Shark.

As luvas de dedo são um produto que já existe no mercado e o seu objetivo é facilitar a vida dos jogadores que jogam através de dispositivos móveis. Estas luvas ajudam a que o gamer tenha mais sensibilidade ao tocar no ecrã, nomeadamente em situações em que os dedos ficam transpirados, o que acaba por fazer com que colem mais facilmente, sendo um obstáculo na performance durante o jogo.

Muitos jogadores já utilizam este equipamento, que pode facilmente ser comprado online.

Xiaomi apresenta as suas luvas de dedo gaming

Sempre atenta às tendências e necessidades dos consumidores, a Xiaomi anunciou assim na passada sexta-feira as suas luvas de dedo para gamers. Estas luvas vão ser incluídas na linha de acessórios referentes à Black Shark, a gama de smartphones gaming da marca chinesa.

Com estas luvas, a experiência gaming será melhorada, dando ao jogador um maior conforte e confiança, sobretudo nas horas de maior tensão e adrenalina. Muitos jogadores queixam-se do suor nos dedos que impede uma boa prestação. Mas esse problema poderá pertencer ao passado com esta solução.

As luvas gaming da Xiaomi estarão disponíveis nas cores cinza escuro e verde neon, com o logo da linha Black Shark estampado.

O produto é descrito como fino, terá 1,25 mm e é composto por carbono para permitir detetar o toque no ecrã e ainda tecido elástico e algodão.

De acordo com as informações divulgadas oficialmente, as luvas foram costuradas através de vários métodos de tricot, associados a processos tecnológicos. O equipamento traz ainda a recomendação para que não seja colocado próximo a objetos pontiagudos.

Este novo acessório da Xiaomi vai chegar ao mercado chinês já no próximo dia 11 de agosto, terça-feira, e terá um custo de 29 yuans, cerca de 3,50 euros numa conversão direta.