O Black Shark 3 está para chegar brevemente ao mercado. Construído a pensar nos gamers, tem apresentação marcada para dia 3 de março.

No entanto, depois de várias características serem conhecidas, foi agora dada a conhecer mais uma novidade. Este equipamento irá chegar com botões mecânicos pop-up para melhorar a experiência de jogo.

Com a evolução dos smartphones e do seu poder de processamento e gráfico, e uma vez que estão sempre disponíveis nas horas mais mortas, estes tornaram-se equipamentos ótimos para jogar.

Assim, temos visto um número crescente de lançamento de smartphones dedicados a jogos nos últimos anos, com destaque para modelos como o Asus Rog, o Xiaomi Black Shark ou o Razer Phone.

Sendo uma aposta com sucesso nos últimos anos, as marcas estão a renovar os modelos para este ano. O Xiaomi Black Shark 3 é o próximo a ser lançado e será apresentado já no próximo dia 3 de março. Com este equipamento, a marca chinesa vai estrear algumas novidades, como é o caso dos botões mecânicos ao estilo dos comandos de consola.

Black Shark 3 irá trazer botões mecânicos na lateral do equipamento

Na verdade, a colocação de botões na lateral do equipamento, ao estilo comando de consola, já não é novidade neste tipo de equipamentos. Existente noutros equipamentos do segmento, a sua colocação permite melhorar e facilitar a experiência de jogo e permite aproximar mais estes dispositivos às consolas de jogos.

No entanto, a novidade que será introduzida no Black Shark 3 é um pouco diferente do que já foi lançado no mercado. Até agora, os smartphones que dispunham deste tipo de botões integravam uma solução capacitiva nos cantos do equipamento.

No caso deste novo smartphone da Xiaomi, estes botões serão mesmo mecânicos permitindo um controlo mais preciso, assim como um melhor feedback.

Com 21mm de comprimento, segundo a marca, estes botões apresentam uma grande resistência e durabilidade, aguentando mais de 300 000 elevações e mais de 1 milhão de cliques. De forma a não influenciarem a utilização diária do equipamento, a marca desenvolveu um sistema mecânico que apenas desbloqueia estes botões quando estes forem necessários. Nos restantes momentos encontram-se inseridos na estrutura do smartphone.

O Black Shark é um dos modelos mais aguardados pelos fãs do gaming. Com um ecrã de 120 Hz (provavelmente a versão base será de “apenas” 90 Hz), um processador Qualcomm Snapdragon 865 e 16 GB de RAM (8 Gb na versão base), não haverá jogo que não consiga correr. Além disso, podemos ainda encontrar uma bateria de 5000 mAh na versão Pro e de 4700 mAh na versão base, que serão apoiadas por um carregamento rápido de 65W e um conector magnético.

Black Shark 3 poderá chegar com um preço muito competitivo

Sendo este um equipamento com características de topo, era expectável que o seu preço acompanhasse também o hardware. No entanto, este smartphone poderá chegar a um preço muito competitivo.

Através de uma imagem partilhada num novo leak, podemos ver um preço anunciado para a versão base do Black Shark de 2,999 Yuan e para a versão Pro de 3299 Yuan. Assim, numa conversão direta, obtemos então valores na ordem dos 391€ e 430€, respetivamente.

Este será assim um equipamento com características de topo a um preço muito convidativo que deverá obter a atenção de muitos utilizadores. Tendo em conta a sua relação qualidade/preço, poderá mesmo ser uma opção para aqueles que não são fãs de jogos.