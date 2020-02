Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo converter voz para texto no WhatsApp?

Boa tarde Outro dia vi uma pessoa com whattsapp a gravar um mensagem áudio e a mesma passar para texto automaticamente. Por vezes pode dar imenso jeito, sobretudo quando não estamos em condições de escrever. O whattsapp tem isso, ou carece de mais alguma app? Obrigado Jose Rosa

Resposta:

José,

O WhatsApp não tem essa função nativa, e que tento jeito dá aos utilizadores. No entanto, e com uma app que provavelmente já tem no seu smartphone, poderá fazer esse processo.

Tudo estará dependente do teclado que estiver a usar. Qualquer sistema operativo móvel tem hoje em dia essa opção de conversão de voz para texto.

Estamos, naturalmente, a falar dos teclados padrão. Assim, tanto o teclado da Apple para o iOS como do da Google para o Android, podem fazer essa tarefa.

Se reparar, ao lado da caixa de texto desta app terá um microfone para onde poderá ditar o seu texto.

Deixamos abaixo um link para um artigo do Pplware onde essa função é apresentada no GBoard, o teclado da Google.

[Respondido por Pedro Simões]

Como configurar um FreePBX para usar um número MEO?

Ola Boa noite a equipa da Pplware, Sou um leitor assíduo dos vossos artigos aqui em Macau, e desde já lhes dou o meu bom haja pelo excelente trabalho que estão a realizar. Estou a contacta-los para lhes solicitar ajuda na configuração de um trunk no meu IPPBX FreePBX, com o meu numero VoIP da MEO. Sem mais despeço-me agradecendo-lhes em avanço o vosso apoio. António Cotão

Resposta:

António,

Infelizmente não temos guias e manuais para todos os tipos de plataformas VoIP. Como deve calcular é algo que não conseguimos atingir.

Temos, no entanto, um guia que poderá usar como base para a tarefa que quer realizar. Só precisa de adaptar as interfaces, pois toda a informaçao necessária está presente.

Use o nosso guia para Elastix como base e vá avançando à medida que o FreePBX lhe pedir os dados:

Apesar de parecer uma tarefa complicada, vai ver que na verdade são apenas alguns passos simples. Basta ter a informação certa, que fornecemos.

[Respondido por Pedro Simões]

As apps Google falham no Mate 30 Pro. Que devo fazer?

Bom dia Venho por este meio solicitar a vossa ajuda com algumas dúvidas relativamente a incompatibilidades dos serviços Google com o meu mate 30 pro. Segui os passos descritos no vosso vídeo e instalei as apps mas mesmo assim ao abrir as apps (YouTube, maps, playstore,…) as mesmas após alguns segundos fecham. Por vezes aguentam mais tempo mas eventualmente acabam por “crashar”. Têm algum feedback que me possam facultar para ultrapassar estes problemas? Desde já o meu obrigado, grato pela atenção dispensada. Sem mais de momento

Resposta:

A Rodrigues,

O processo que apresentámos funcionou de forma plena e sem qualquer problema. Testámos inclusive este processo durante alguns dias, sem qualquer falha visível ou similar à que reporta.

O que aconselhamos é que repita o processo, com todos os passos descritos e validados. Assim, ficará com a certeza de que este corre conforme é pretendido.

Em alternativa, e enquanto não consegue realizar este processo, pode sempre usar as versões web desses mesmos serviços da Google e também usar a AppGallery para obter parte dessas apps.

[Respondido por Pedro Simões]

Como posso ser notificado de novos artigos no Pplware?

Bom dia É possível ter notificações dos novos artigos via Chrome? Antigamente dava mas Agora não encontro o botão receber alertas. Já tenho a newsletter subscrita por email mas queria notificações do Chrome cada vez que existe um novo artigo. Obrigada Diana de Moura Gonçalves

Resposta:

Diana,

Do que temos visto nos browsers, essa é uma funcionalidade que tendencialmente irá desaparecer. As mais recentes versões tentam esconder essas notificações, por entenderem ser incomodas para os utilizadores.

A opção que lhe deixamos, parece ser a mais acertada e simples de utilização. Falamos da nossa extensão para Chrome, que está disponível na loja de apps do browser da Google.

Ai tem acesso às novas publicações, com alertas e até acesso de preview aos próprios artigos.

Essa extensão pode ser encontrada no link abaixo. Instale e configure a seu gosto. Depois só precisa de aguardar as nossas publicações.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo instalar uma impressora no Xubuntu?

Boa noite, Eu agora instalei o xubuntu mas, relativamente a drivers, além de ter de instalar para a placa gráfica também tenho de instalar drivers de uma impressora e estou aqui com alguma dificuldade. Será que conseguem me dar uma ajudinha? António Fernandes

Resposta:

António,

Podemos dizer que cada caso é um caso.

Se a impressora não foi instalada automaticamente, o que deve fazer é pesquisar por drivers dessa impressora para linux, para packages deb.

Tipicamente, no local onde os fabricantes disponibilizam os drivers, também são referidas as instruções de como fazer a instalação.

[Respondido por Hugo Cura]

Quando chega o Android 10 ao Xiaomi Mi A3?

Boa tarde, Há algum tempo vi no pplware que o xiaomi mi a3 iria receber a atualização do sistema para o android 10 em meados de fevereiro mas no meu caso ainda não recebi, é normal? Quando chega essa atualização? Cumprimentos, João Santos

Resposta:

João,

A disponibilização do Android 10 para o Mi A3 não tem sido simples e pacifica. Já por diversas vezes essa versão esteve lançada e acessível, sendo depois retirada pela Xiaomi.

Neste momento, e do que temos conhecimento, esta encontra-se parada e a aguardar a resolução de alguns problemas.

Esta deverá ser lançada novamente em breve, trazendo assim a nova versão do Android para este smartphone.

Deve apenas aguardar que este momento aconteça, tendo presente que, por norma, estes lançamentos são feitos por fases e não chegam atodos os utilizadores ao mesmo tempo.

[Respondido por Pedro Simões]

