Além de um risco de saúde a nível global, o Coronavirus tem também influenciado o mundo dos negócios e da tecnologia, obrigando ao adiamento ou cancelamento de muitas novidades ou eventos.

A nova vítima é a Xiaomi que anuciou que a atualização do Android 10 para o Mi A3 irá atrasar devido a este vírus.

O Coronavirus é atualmente uma das maiores ameaças a nível global. Devido a este problema, temos visto várias consequências a nível mundial, como foi o caso do cancelamento da MWC 2020.

No entanto, e tendo em conta que o epicentro foi e continua a ser na China, muitas das empresas tecnológicas estão também a ser afetadas por este problema. Assim, temos visto vários planos de lançamentos serem alterados ou limitados.

A Xiaomi é uma das mais recentes vítimas deste problema. Com a atualização para o Android 10 do Mi A3 planeada para meio de fevereiro, a marca não conseguiu comprir este prazo, levando a várias questões dos seus fãs e utilizadores.

Coronavirus atrasa atualização do Xiaomi Mi A3

De modo a justificar este atraso, Sumit Sonal, executivo da Xiaomi Índia, publicou no seu perfil de Twitter uma nota justificativa para este atraso. Segundo Sonal, o desenvolvimento desta nova versão para o Mi A3 sofreu atrasos depois de um encerramento geral devido ao Coronavirus. Referindo que as pessoas são prioridade, pediu compreensão e apoio por parte da comunidade.

Já sobre a atualização do Mi A3, não referiu qualquer nova data para o lançamento, mas prometeu para breve uma nova calendarização e refere que está já na fase final de certificação.

Embora o Coronavirus seja um problema sanitário, a verdade é que tem conseguido mexer com a economia e com as empresas. Depois de mais um episódio, desta vez com a Xiaomi, certamente continuaremos a ver mais problemas no futuro relacionados com este vírus.