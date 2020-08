A Microsoft prepara-se para fazer um negócio com a ByteDance, dona do TikTok, para compra da aplicação. O negócio que poderia ser um processo simples entre duas empresas, está a tornar-se uma novela, muito por causa das imposições do Governo de Donald Trump. É facto que se a aplicação não passar para as mãos da norte-americana, será banida do país.

Toda esta novela já foi comentada por Bill Gates, que se revela bastante desconfiado com este negócio.

Uma novela de negociações

Com o negócio da compra do TikTok por parte de Microsoft a decorrer e com prazo limite para acontecer, Bill Gates, co-fundador da Microsoft, veio a público falar das suas reticências relativamente a este negócio.

É importante referir que a Microsoft não irá comprar todo o negócio do TikTok. A empresa norte-americana apenas vai comprar parte do negócio de forma a ter controlo da app nos EUA, Canadá, Nova Zelândia e Austrália.

Além disso, caso o negócio não se concretize até meados de setembro, a aplicação será banida dos Estados Unidos. TikTok e WeChat são duas apps chinesas que fazem parte de uma ordem executiva, assinada por Donald Trump a 6 de agosto. Esta visa assim bloquear as apps no prazo de 45 dias. Em parte, esta decisão assenta em suspeitas de um esquema de espionagem por parte da China. Segundo as alegações, recorre a estas aplicações para recolher informação dos cidadãos dos EUA.

Negócio do TikTok, um cálice envenenado

Segundo o filantropo, esta compra parcial não será de todo simples. As incógnitas relativamente a este negócio são inúmeras e assume mesmo que se trata de um “cálice envenenado”. Além de não ser um negócio fácil, a empresa ainda terá que lidar, portanto, com todos os interesses das redes sociais, o que lhe trará grandes desafios.

Para Bill Gates, a Microsoft assumir-se como concorrente do Facebook, poderá ser algo positivo para o universo das redes sociais. No entanto, o envolvimento de Trump nas negociações é algo que apelida de “bizarro”.

A pressão que o governo está a fazer para acelerar o negócio de aquisição do TikTok, não é algo normal no mundo dos negócios das gigantes tecnológicas e Gates afirma mesmo:

Eu concordo que o princípio em que isto está a decorrer é singularmente estranho

Nesta longa entrevista, Bill Gates ainda fala sobre a forma como os Estados Unidos estão a enfrentar a pandemia e contesta a forma como os testes à COVID-19 estão a ser feitos.