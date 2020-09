Microsoft Surface Duo passa em teste de durabilidade [vídeo]

A Microsoft apresentou o seu Surface Duo, um elegante equipamento que se destaca em vários aspetos dos dispositivos móveis que já existem no mercado. Para além de ser bonito, o equipamento também tem um preço elevado, mas as características também fazem por valer a pena cada cêntimo.

Assim, para dar ainda mais confiança e segurança aos potenciais compradores, o Surface Duo foi submetido a um teste de durabilidade… e passou!

O Surface Duo é uma aposta entendida como arriscada uma vez que foge ao padrão do ‘normal’. Portanto, no fundo, a Microsoft pensou diferente e criou uma autêntica ferramenta de trabalho e lazer.

O equipamento insere-se na categoria dos smartphones/tablets e no formato caracteriza-se como sendo uma espécie mini computador com dois ecrãs. Nestas condições, e porque também muitos dos smartphones do mercado partem com facilidade, é importante ter a confirmação de que um dispositivo como este, que custa mais de mil euros, é resistente.

Surface Duo passa no teste de durabilidade

Para testar algumas questões de resistência do Surface Duo, assim como conhecer alguns dos seus pormenores, o equipamento da Microsoft foi colocado à prova.

Através do canal JerryRigEverything, o youtuber Zack Nelson fez o seu popular teste de durabilidade ao Surface. O resultado obtido foi surpreendente, pois, apesar de ser bastante fino (mesmo dobrado consegue ser mais fino do que alguns smartphones), o Surface Duo mostrou-se bastante resistente.

Veja o vídeo do teste à durabilidade do Surface Duo

Tal como podemos ver pelo vídeo, o equipamento parece ser dos mais resistentes smartphones dobráveis do mercado. Pode ser dobrado para trás, para a frente e dá a sensação de esta ser uma tarefa bem simples e suave, sem risco de danificar ambos os ecrãs.

Entre os vários comportamentos de risco para um equipamento, o youtuber dobrou o Surface Duo com toda a sua força, de um lado e do outro. E apesar de ser super fino, o dispositivo resistiu ficando apenas ligeiramente curvado, mas mantendo-se a funcionar na perfeição. Provavelmente um smartphone comum do mercado teria ficado com sérios danos e, possivelmente, o ecrã não resistiria.

Ao dobrar o dispositivo, Zack Nelson referiu que se trata de um dos equipamentos mais flexíveis de sempre. Este é um aspeto importante caso os utilizadores adotem o comportamento comum de o colocar no bolso de trás das calças. Mas, claro, sem achar que é inquebrável!

Contrariamente a outros dobráveis, este equipamento da Microsoft traz dois ecrãs e uma dobradiça de metal bastante resistente nos dois lados. E mesmo que venha equipado com uma moldura de plástico, este Surface não é mesmo nada frágil.

Este dispositivo tem um preço de 1.399 dólares, cerca de 1.181 euros, portanto é bom que seja resistente!

