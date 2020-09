Agora que as aulas começaram, ainda que num cenário pouco habitual e diferente do normal, é hora de começarem as tarefas e os tantas vezes incompreendidos TPC. Estes dão aos alunos a capacidade de aprenderem mais, mas por vezes é necessária uma ajuda extra.

A maioria recorre aos seus apontamentos e aos livros das disciplinas, tendo ainda a Internet para ajudar. A Google resolveu dar também aqui algum apoio e o Lens é a ferramenta de eleição. Esta proposta da gigante das pesquisas pode ser a ajuda e a solução que inegavelmente precisam para resolver os TPC.

Uma ajuda que podes usar nos TPC

Poucos devem ser os alunos que não têm hoje um smartphone e uma ligação à Internet. Estes são já ferramentas essenciais e que se bem exploradas conseguem ajudar na aprendizagem e no acesso à informação que a rede mundial tem disponível para todos consultarem.

A Google tem uma presença forte nesta área e as suas ferramentas podem ser usadas para contextos de aprendizagem. O Lens, em especial, tem já capacidades para transpor o mundo real para o virtual e retirar dali muita informação, que depois pode ser pesquisa.

Google Lens tem a solução que procuras

A mais recente funcionalidade do Google Lens pode ser acedida da app ou pelo assistente Google. Este terá presente a opção para chamar esta funcionalidade do Lens. Depois de aberto, percorram as opções do fundo até encontrarem Trabalhos de casa.

Será pedido que apontem a câmara para as questões onde têm dúvida e onde precisam de ajuda no TPC. Parece estar mais vocacionado para resolver exercícios de matemática, mas qualquer tema será percebido e a ajuda necessária será prestada. Depois de identificado o texto, só precisam de tirar uma fotografia.

O resultado e a solução são mostrados de imediato

De imediato a Google irá procurar nos seus resultados a solução para a questão colocada e irá apresentar ao utilizador. Esta poderá ser recolhida tanto de forma escrita manual como com letra mais formal. Para além do resultado, se subirem essa área vão ter decerto ainda mais informação relevante.

Mais importante que o resultado, é a forma como resolver essa equação ou a operação. Também aqui a Google e o Lens dá uma ajuda e dá essa informação, ao mostrar os passos necessários para chegar ao resultado final. Esta é sem qualquer dúvida uma ajuda excelente do Google Lens para os TPC, mas que não dispensa o estudo e a atenção mais que necessária nas aulas.