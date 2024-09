Produtividade máxima: três gadgets para o regresso à rotina

Setembro traz consigo o regresso à rotina, e a tecnologia pode dar outra motivação. A pensar neste novo recomeço, a Huawei preparou uma lista de três dispositivos inteligentes que prometem ajudar, ou até mesmo revolucionar, a produtividade, a organização e a comodidade neste regresso ao ritmo habitual, sem sacrificar um estilo de vida dinâmico e moderno.

O retomar da vida profissional e académica é o momento ideal para reavaliar métodos de trabalho e adotar estratégias que aumentem a produtividade. A tecnologia pode ser um verdadeiro aliado neste processo, com a ajuda de diversos dispositivos que permitem otimizar o tempo e facilitar a gestão de tarefas.

É o caso do Huawei MatePad 11.5’’S, dos Huawei FreeBuds 6i e do Huawei Watch Fit 3. Ao combinar o potencial destes três dispositivos, vai ser possível esquecer a sensação de caos e desorganização típicos do regresso à rotina.

Huawei MatePad 11.5’’S: uma ferramenta de trabalho versátil

Nada como ter apontamentos, apresentações e livros sempre à mão, prontos a serem consultados. Também a liberdade de poder trabalhar ou estudar a partir de qualquer lugar é, muitas vezes, revigorante. Com o Huawei MatePad 11.5’’S, tudo isto é possível. Leve e versátil, adapta-se perfeitamente ao dia a dia do utilizador, seja para momentos de trabalho, estudo ou lazer.

O Huawei MatePad 11.5’’S foi criado a pensar naqueles que procuram um dispositivo de produtividade, que permita criar em qualquer lugar. A tecnologia PaperMatte do ecrã, que reduz o reflexo e elimina as interferências da luz, remete para a experiência de escrita e visualização em papel. É complementado pela Huawei M-Pencil (3.ª geração) e pelo teclado (espanhol) amovível Huawei Smart Magnetic.

Enquanto a caneta se conecta ao tablet através da tecnologia NearLink, e suporta mais de dez mil níveis de pressão e produz traços rápidos e precisos, o teclado oferece três modos de utilização – Laptop Mode, Split Mode e Studio Mode –, que se adaptam às diferentes necessidades do utilizador.

Em conjunto, fazem do Huawei MatePad 11.5’’S uma ferramenta de trabalho versátil, adequada para quem procura ter à mão tanto um ‘caderno digital’ como, no momento a seguir, um pequeno computador portátil. Nem a autonomia nem o espaço na mala serão motivos de preocupação para o utilizador, uma vez que o tablet conta com uma bateria de longa duração e tecnologia de carregamento rápido, num corpo metálico fino e leve, leve e fácil de transportar.

FreeBuds 6i: um aliado para uma máxima concentração

Vivemos num mundo com inúmeras distrações sonoras. Eliminar essas interferências para um foco absoluto é possível, seja nos transportes públicos para otimizar o tempo ouvindo podcasts ou audiobooks, ou em espaços de trabalho, submergindo num mar de concentração, para estudar para uma prova desafiante ou finalizar um relatório importante. Os Huawei FreeBuds 6i assumem-se como um verdadeiro aliado para uma máxima concentração.

Além do design leve e ergonómico, estes FreeBuds 6i caracterizam-se por um som de elevada qualidade e capacidades melhoradas de cancelamento de ruído. A bateria de longa duração distingue-os de outros auriculares do mesmo segmento, garantindo até 8 horas de utilização consecutiva e até 35 horas quando utilizados com o estojo de carregamento.

Tendo em mente os utilizadores com um dia a dia atarefado que precisam de auriculares carregados sempre à mão, os Huawei FreeBuds 6i suportam carregamento rápido, em que, com apenas 10 minutos de carregamento, conseguem até quatro horas de autonomia. Além disso, são compatíveis com Android e iOS.

Huawei Watch Fit 3: produtividade e bem-estar de mãos dadas

E para assegurar que o utilizador não se perde no turbilhão das tarefas diárias e mantém o foco nos seus objetivos, o Huawei Watch Fit 3 será o assistente pessoal capaz de se adaptar às necessidades de cada utilizador. Com design fino, leve e moderno, que se destaca pelo ecrã quadrado, oferece diversas funcionalidades de saúde e bem-estar para ajudar o utilizador a manter hábitos saudáveis sem perder o ritmo.

Permite monitorizar aspetos como frequência cardíaca, sono e stress, bem como mais de 100 modalidades desportivas, através da aplicação Huawei Health. Graças à tecnologia Huawei TruSport, o Huawei Watch Fit 3 consegue criar planos de treino personalizados com base nas condições físicas do utilizador, para que não haja desculpas para faltar aos treinos.

Também os três anéis de atividade motivam o utilizador a adotar e manter hábitos de vida mais saudáveis, cada um focado num aspeto diferente: o exercício diário, as calorias queimadas e o tempo que o utilizador passa em pé ou se levanta. Além de garantir até 10 dias de autonomia, suporta o carregamento rápido e é compatível com iOS e Android.