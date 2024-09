YouTubers construíram uma réplica de 1,80 m do iPhone 15 Pro Max da Apple

Criar um smartphone de raiz não é tarefa fácil, mesmo num mundo onde os smartphones são omnipresentes. Agora, imagine aumentar um smartphone para 100 vezes o seu tamanho normal, com muitas das mesmas funcionalidades. Foi exatamente isso que os YouTubers Matthew Perkins e Arun Maini se propuseram fazer.

iPhone 15 Pro Max de 1,80 metros de altura e 200 kg

Os seus esforços resultaram numa réplica totalmente funcional de um iPhone 15 Pro Max, com uns impressionantes 1,80 metros de altura e um peso de quase 200 kg. Este feito valeu-lhes também um recorde mundial do Guinness.

Perkins começou o projeto por abordar a parte mais difícil: o ecrã. Transformou uma televisão OLED LG Signature de 88 polegadas num ecrã tátil interativo. Para que tal fosse possível, encomendou a criação de uma folha tátil personalizada que correspondesse ao tamanho do ecrã, que foi depois fixada com cola epóxi UV oticamente transparente.

Seguiu-se a complexa tarefa de construir versões maiores dos componentes internos do smartphone, incluindo as colunas, a configuração da câmara e os botões físicos, como os controlos de energia e volume. Perkins construiu uma estrutura de alumínio resistente para colocar tudo, reforçada com um suporte em forma de cruz para maior estabilidade.

Para as câmaras, optou por replicar a teleobjetiva e as lentes normais do iPhone 15 Pro Max utilizando uma Canon EOS R5 e uma Sony RX10 Mark 4, uma escolha bastante cara mas que produziu resultados de alta qualidade. A estrutura foi montada num suporte à escala, o que lhe permitiu rodar sem correr o risco de ferir quem tentasse manuseá-la.

[Vídeo original]

Uma das poucas "falhas" deste smartphone gigante: o Sistema Operativo...

Uma coisa que a equipa não conseguiu reproduzir foi o sistema operativo iOS, propriedade da Apple. Em vez disso, instalaram o Bliss OS, um sistema baseado no Android que imitava a interface do iPhone. Isto teve algumas vantagens inesperadas, como a possibilidade de instalar aplicações como o Flappy Bird - uma aplicação que não estava disponível para os utilizadores do iPhone há anos.

Apesar do seu enorme tamanho, a réplica revelou-se tão funcional como um iPhone normal. Maini levou-o a dar uma volta por Londres, para testar as suas capacidades ao fazer videochamadas, enviar e-mails e até utilizar serviços tap-to-pay. O smartphone, que custou cerca de 70.000 dólares para ser construído, atraiu muita atenção - especialmente porque foi transportado sem capa.

No final, este iPhone de grandes dimensões não é apenas uma peça de exibição. É um smartphone totalmente funcional, embora enorme, que mostra até onde a criatividade e a engenharia podem ir.

