TCL 50 Pro Nxtpaper 5G: o novo smartphone com “ecrã de papel”

O segmento dos smartphones atingiu um nível que a inovação começa a ser difícil. As marcas têm tentado incorporar mais tecnologia nos equipamentos e exemplo disso é a TCL, que tem um smartphone que tem "ecrã de papel".

A TCL está na máxima força e pretende afirmar-se em vários segmento. Na IFA a marca apresentou várias novidades, com destaque para o novo TCL 50 Pro Nxtpaper 5G que também tem uma versão que não é Pro.

Mas papel, como assim? A TCL tem apostado bastante no modo papel (Ink Paper). Na prática, a empresa considera que os utilizadores usam essencialmente o smartphone para ler e nesse sentido a incluiu a tecnologia Ink Paper (modo monocromático).

Com o novo TCL 50 Pro Nxtpaper 5G, o utilizador pode facilmente mudar entre o modo Ink Paper e o modo normal do smartphone, usando um botão que foi incluído no equipamento.

Além do modo "normal" e "papel", o TCL 50 Pro Nxtpaper 5G tem também o modo Max Ink, que é um modo "papel" sem notificações (apenas para chamadas e mensagens).

TCL 50 Pro Nxtpaper 5G: 7 dias de autonomia que pode chegar aos 26

Segundo a marca, no modo "papel" o TCL 50 Pro Nxtpaper 5G pode chegar aos 7 dias de autonomia. Se estiver em modo standby, pode chegar aos 26 dias.

Este novo smartphone tem um ecrã de 6,8 polegadas (2460×1080 píxeis de resolução), com refresh rate de 120 Hz e integração da nova tecnologia NXTPapper 3.0. O TCL 50 Pro Nxtpaper 5G tem uma câmara traseira de 108 MP com sensor triplo. A câmara frontal é de 32 MP.

Ao nível da memória de armazenamento vem com 512 GB e tem 8GB de memória RAM, que pode chegar aos 16 GB, com 8GB de memória virtual. Há uma versão "normal" do smartphone que tem 256 GB de armazenamento interno e 8 GB de RAM (+8 de memória virtual, podendo chegar aos 16GB).

Na Europa, o TCL 50 NXTPaper Pro custará 299 euros e o TCL 50 229 euros.