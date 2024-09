Curiosidade: porque é que nos rimos quando nos fazem cócegas?

As cócegas são o exemplo perfeito de sentimentos contraditórios. Quando nos fazem cócegas, é incomodativo e só queremos que parem; mas ao mesmo tempo não conseguimos parar de rir. Mas então, porque é que isto acontece?

De facto, fazer cócegas não é divertido

Em 2013, uma equipa de cientistas da Universidade de Tübingen, na Alemanha, realizou um estudo que comparava os efeitos de ouvir uma piada e de receber cócegas. Dado que ambos nos fazem rir, seria de esperar que as mesmas áreas cerebrais fossem ativadas. No entanto, não foi bem assim.

A experiência envolveu 30 pessoas, cuja atividade cerebral foi analisada por ressonância magnética durante as duas ações acima mencionadas: piadas e cócegas. Em ambos os casos, foi ativada uma zona conhecida como opérculo de Roland. Trata-se de uma região que controla os movimentos vocais e faciais associados às emoções. É o caso do riso, claro, mas que emoções geraram esse riso?

No caso da piada, foi a zona que mais se iluminou, mas durante as cócegas, a atividade do hipotálamo também foi muito relevante. É aqui que se gera o desejo primitivo de fugir do perigo. Esse sentimento de alerta que todos nós temos inatamente e que nos faz fugir antes que as coisas fiquem feias.

Esta necessidade de fugir está intimamente associada à ansiedade, uma vez que todos os seus sintomas, desde as palpitações à rigidez muscular, estão associados à resposta do corpo para fugir ou lutar contra um sinal de alerta.

Segundo os cientistas, a origem evolutiva das cócegas passa por mostrar submissão a um concorrente ou predador. Se, perante uma sensação tão incómoda como as cócegas, nos virarmos e nos tornarmos violentos, podemos gerar mais violência do outro lado. Mas se nos rirmos, mostramos que estamos totalmente submissos.

Mas então, são dolorosas?

Existem dois tipos de cócegas. Por um lado, as que suscitam uma ligeira irritação provocada pelo toque numa zona sensível - é o que acontece quando nos fazem cócegas suaves. Por outro lado, as que causam dor, por exemplo, quando se aplica uma pressão muito maior nestas zonas sensíveis.

Ambas as sensações são efetivamente dolorosas, sobretudo a segunda. De facto, os sinais gerados por esta pressão mais ou menos pronunciada sobre a pele percorrem as mesmas vias nervosas que as que provocam a dor. O hipotálamo também processa a informação de um estímulo que pode ser doloroso.

Assim, na realidade, uma sensação de dor está a ser estimulada a todo o momento. Se nos rimos, é devido a este impulso evolutivo de submissão.

Porque é que não podemos fazer cócegas a nós próprios?

Não faz sentido rirmo-nos das nossas próprias cócegas, porque sabemos que, em geral, não somos um perigo para nós próprios. Tentamos fazer cócegas em nós próprios para nos fazermos rir, mas não conseguimos porque não temos essa necessidade evolutiva de rir.

O que é claro é que, se nos rimos de cócegas, não é por ser engraçado, mas para salvar as nossas vidas. Sim, isto parece muito dramático agora, mas no passado fazia todo o sentido.

