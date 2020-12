Os 5 melhores smartphones de 2020

O ano que passou, apesar de bastante atípico, foi rico em novidades no mundo da tecnologia. A procura por smartphones sofreu bastante com a pandemia, mas isso não fez com que as marcas parassem de criar, de inovar e de surpreender.

Assim, hoje destacamos aqueles que foram os melhores smartphones lançados em 2020.

POCO X3 NFC

Há muito que os consumidores esperavam por um renascer da linha POCO da Xiaomi. Na verdade a POCO é hoje uma marca independente, e não mais uma linha, mas a ligação à Xiaomi é muito forte e isso vê-se pelos lançamentos deste ano.

Mas a grande novidade que se destacou neste mercado tão competitivo foi o POCO X3 NFC.

Trata-se de um smartphone de gama média, com processador Snapdragon 732G, uma câmara principal de 64 MP (sensor Sony IMX 682 com uma abertura f/1,9) e ainda uma câmara macro de 2MP capaz de focar a uma distância de 4cm.

A bateria de 5160 mAh com carregamento rápido é outro dos fatores de destaque. Mas o foco vira-se para o ecrã. Com 6,67″ e uma resolução FullHD+ este modelo oferece uma taxa de atualização de 120Hz e ainda suporte para HDR10.

Por fim, tem certificado IP53 de resistência a água e poeiras, tem NFC, traz jack de áudio de 3,5mm e altifalantes com reprodução em stereo.

Hoje pode ser encontrado por menos de 200 € nas versões de 6 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento interno, o que faz deste modelo uma das escolhas mais acertadas na gama média.

Apple iPhone 12 Pro

O iPhone 12 Pro e também o modelo Pro Max surgiram no final do ano, com a restante família de smartphones da Apple. Apesar se estarem posicionados numa gama de luxo, a verdade é que primam pela elegância, pelo desempenho e qualidade fotográfica. Os dois modelos divergem essencialmente no tamanho do ecrã e consequentemente da bateria.

O processador que os equipa é o A14 Bionic, com uma unidade Neural de última geração, que garante um desempenho de excelência.

A Apple abandonou os acabamentos de vidro curvos e voltou às linhas retas, algo que parece que será novamente tendência em 2021. Além disso, são agora smartphones à prova de água e poeiras (certificado IP68).

O sistema de câmaras é também ele avançado. O sistema LiDAR para medição da profundidade é aliado a um sistema de câmaras absolutamente fantástico, onde as imagens no modo noite ganham uma nova vida.

Falamos de modelos caros, integrados num segmento de topo, disponíveis a partir de 1179 €.

Huawei Mate 40 Pro

O Mate 40 Pro da Huawei é o culminar do melhor das tecnologias da Huawei nas suas várias vertentes. Estamos perante o smartphone com o processador mais eficiente, com a melhor câmara do mercado e ainda com uma interface de utilizador cada vez mais otimizada. Além disso, este modelo representa o momento de viragem da Huawei num caminho que se quer cada vez mais independente de terceiros.

De uma forma geral, o Huawei Mate 40 Pro vem equipado com o processador Kirin 9000 5G, tem ecrã OLED de 6,76″ (com taxa de atualização de 90Hz) e também este é à prova de água e poeiras (certificado IP68).

Tem na traseira um módulo de três câmaras, onde se destaca a grande angular de 50 MP com abertura f/1.9. Além disso, vale a pena destacar o zoom que pode ir até às 50vezes, com um zoom ótico de 5 vezes.

A autonomia é garantida por dois dias de utilização com uma bateria de 4400 mAh que pode carregar a 66W.

Também este smartphone, com Huawei AppGallery é considerado um dos mais caros smartphones do mercado… mas também um dos melhores. Pode encontrar-se por cerca de 1200 €.

OPPO Find X2 Lite

Voltando ao segmento de smartphones de gama média, a OPPO merece também um destaque. Aqui no Pplware testámos o OPPO Reno4 Pro 5G que se revelou uma excelente opção, ainda que com um preço ligeiramente elevado.

Com o mesmo processador e outras características semelhantes, o OPPO Find X2 Liteacaba por se revelar uma melhor opção, principalmente para quem valoriza essencialmente o desempenho.

Assim, temos um smartphone equipado com Snapdragon 765G e 8 GB de RAM. O ecrã é AMOLED de 6,4″ com proteção Gorilla Glass 5 e uma resolução FullHD+. A câmara principal é de 48MP com abertura F/1.7, auxiliada por mais três câmaras, e é capaz de gravar vídeo a 4K.

A bateria é de 4025 mAh e carrega a 30W, não é o smartphone da marca com tecnologia de carregamento mais rápida, mas acaba por ser um valor bastante equilibrado.

Por fim, este modelo pode ser encontrado a partir de 350 €.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

A Samsung este ano surpreendeu o mercado com a sua linha de “Fan Edition”. Esta não será uma edição limitada e no futuro veremos mais modelos a surgir integrados neste conceito.

Apesar de partilhar de várias especificações com o modelo Galaxy S20, tem alguns pormenores que os distinguem. Por exemplo, o processador do S20 FE para qualquer mercado é o Snapdragon 865, o que acabar por agradar a mais público. Tem um ecrã de 6,5″ FullHD+ com uma taxa de atualização e 120Hz e suporte para HDR+.

Na traseira têm 3 câmaras, sendo a principal, igual à do modelo Galaxy S20, pelo que a qualidade fotográfica está garantida. Neste caso, a câmara frontal vem melhorada, com sensor de 32 MP e gravação de vídeo a 4K.

A bateria é de 4500 mAh com carregamento rápido a 25W e todas as outras tecnologias de carregamento sem fios e carregamento inverso.

Atualmente, está à venda por cerca de 750€.

E para si, qual foi o melhor smartphone de 2020?

