iMobie PhoneTrans: transfira TODA a informação do smartphone antigo para o novo

Tal como um cão, o smartphone tornou-se em poucos anos o melhor amigo do homem. Tudo fica ali alojado: emails, senhas, mensagens de texto e, claro, fotos e vídeos pessoais. Só de pensar em comprar um novo smartphone surgem calafrios, certo?

É aqui que entra o iMobie PhoneTrans que, certamente, planeia aliviar essa sensação com uma nova ferramenta que transfere todos os dados 1:1 do smartphone antigo para o novo. Ver para crer!

Clonagem e transferência: assim é o PhoneTrans

Acima de tudo, podemos dizer que aquilo que chama de imediato a atenção no iMobie PhoneTrans é o facto de este software efetuar a transferência com todos os dados, bem como a maioria das configurações que possuamos no smartphone antigo.

A iMobie apelida este processo de clonagem perfeita e garante que a informação vai chegar onde tem de chegar sem perdas, sem sobressaltos.

Contudo, convém desde logo esclarecer que o procedimento somente funciona entre as mesmas plataformas, isto é, o recurso de clonagem não é válido para casos de Android para o iOS ou vice-versa.

No entanto, se procedermos a uma transferência de Android para Android, ou iOS para iOS este software é O salva-vidas. Em resumo, com apenas um clique podemos mover:

Contactos,

Mensagens,

Fotos,

Música,

Vídeos,

e até os seus papéis de parede para o novo dispositivo.

No fundo, a clonagem com um só clique torna-se perfeita para os utilizadores que queiram, por exemplo, adicionar um tablet com a mesma conta.

Por exemplo, se possuir um iPhone, então a função de clonagem pode também mover esses dados pertinentes para o seu iPad, tornando a sinergia real.

Como transferir dados do iPhone para o iPhone com ou sem iCloud/iTunes

Não sabe como transferir dados quando muda do velho iPhone para o novo? Recomendamos uma atenta leitura a este guia que em 5 passos ensina tudo, sendo inclusivamente compatível com o iPhone 12 de como transferir de iPhone para iPhone, com ou sem iCloud/iTunes.

Vantagens e personalização

Na verdade, não seria uma verdadeira ferramenta caso não existisse flexibilidade, isto é, todos os nossos dados podem ser clonados em massa, ou pode selecionar quais gostaria de mover para os novos dispositivos. E melhor ainda, é possível fazê-lo sem limpar os dados existentes do novo telefone ou tablet.

PhoneTrans, mais além na transferência de dados

Decerto, não é possível uma clonagem completa de dispositivos entre o Android e o iOS, mas isto não significa que não se possa fazer aquele salto da Apple para o Google.

Por outro lado, o PhoneTrans pode ajudar a ultrapassar problemas de transferências. Fotos, música, vídeos, calendários e contactos podem todos ser movidos do Android para o iOS ou vice-versa.

A saber, mensagens e histórico de chamadas são um par de items que não poderão ser transferidas através do Android e do iOS. A forma como estes grandes sistemas tratam os dados é demasiado diferente para ser possível que a PhoneTrans faça neste momento qualquer transição nesse sentido.

Em segundo, existe a questão da cloud para o smartphone Android. No caso em que o utilizador queira saltar da Apple para o Google, a migração do iTunes ou iCloud seria aquilo a que se chama uma missão impossível.

Inesperadamente, o PhoneTrans mostra o quão robusto e flexível pode ser, tornando possível restaurar ou extrair os nossos dados do iTunes Backup, Biblioteca iTunes e até mesmo dados iCloud e converter para smartphones Android.

Disponível para Windows e Mac

Inegavelmente, não seria de esperar outra coisa: o iMobie PhoneTrans está disponível tanto para Windows como para Mac, estando concebida na perceção do utilizador comum, o que implica uma utilização simples e intuitiva.

A ter em conta, a barra lateral à esquerda vai ser o «farol» do nosso uso, com as principais características à disposição.

Assim, logo que alguém clique em qualquer opção do menu, assiste de imediato às opções de transferência que cada uma tem para o utilizador. Para quem necessitar, existe um assistente ocasional para o acompanhar através dos passos.

Características PhoneTrans

Todavia, ainda há muito que podemos escrever sobre o PhoneTrans e, sem dúvida, ainda há muito caminho a trilhar por onde este software pode crescer no futuro.

Podemos, no entanto, apontar alguns detalhes sobre esta nova versão, como, por exemplo:

Suporta a transferência de dados através do iPhone, iPad, e mais de 20.000 telefones e tablets Android de várias marcas, com auto-conversão de dados para um formato compatível; Suporta mais de 32 versões iOS/iPadOS e mais de 12 tipos de dados Android; Ainda mais fácil de compreender e usar Transferência flexível de dados: 1-clique para transferir tudo ou transferir seletivamente apenas os dados selecionados; Não apagará dados no dispositivo alvo (para onde se transfere informação); Suporte à transferência de aplicações do iPhone para o iPhone; Suporta a transferência de dados WhatsApp Android para o iPhone; O conteúdo duplicado será fundido com o conteúdo igual ao transferir dados de um iPhone para outros dispositivos.

No fundo, este software é um conjunto de ferramentas muito eficaz para garantir que qualquer transição seja tão indolor quanto possível. E o melhor de tudo? é possível experimentar gratuitamente.

Conclusão

Existem, naturalmente, outras opções disponíveis no mercado é certo mas com esta versatilidade, primeira coisa que nos salta à vista, não se conhece nada.

Além disso, com as aplicações desktop para Windows e Mac, o PhoneTrans tem o poder de garantir, segundo a iMobie, que os nossos dados estão sempre disponíveis em todos os dispositivos. Isto independentemente de ser um smartphone Android, iOS, ou ambos.

Sem dúvida que vale a pena. No mínimo, vai resolver muitas questões do dia a dia dos utilizadores que receberam novos equipamentos no Natal!

iMobie PhoneTrans