Dica Apple Watch: como “sentir” as horas no seu pulso

O Apple Watch é uma máquina fantástica e que tem muito por onde o utilizador tirar proveito. Aliás, já falámos muito sobre as funcionalidades do Apple Watch e como elas podem facilitar a nossa vida. Contudo, a cada nova versão, a empresa de Cupertino acrescenta algo mais. Hoje, vamos mostrar como pode sentir as horas no seu pulso.

Esta funcionalidade foi introduzida no watchOS 6 e desde estão está disponível, mas um pouco escondida. Hoje revelamos o que pode ser muito útil no seu dia a dia.

A Apple tem muitas funcionalidades que poderão adaptar os seus dispositivos às necessidades dos utilizadores. Esta dica que trazemos hoje é uma delas.

Então… que tal sentir as horas no pulso e saber a quantas anda sem ter de olhar para o relógio?

Usar o Relógio táptico

Quando o smartwatch da Apple está no modo silencioso, pode indicar as horas no seu pulso com uma série de toques distintos.

Abra a aplicação Definições no relógio. Toque em Relógio, desloque o conteúdo do ecrã para cima e toque em “Relógio táptico”. Ative “Relógio táptico” e, em seguida, selecione uma definição – “Dígitos”, “Conciso” ou “Código Morse”. Dígitos : o Apple Watch dá toques longos a cada 10 horas, toques breves a cada hora seguinte, toques longos de 10 em 10 minutos, e depois, toques breves a cada minuto seguinte.

: o Apple Watch dá toques longos a cada 10 horas, toques breves a cada hora seguinte, toques longos de 10 em 10 minutos, e depois, toques breves a cada minuto seguinte. Conciso : toques longos do Apple Watch a cada cinco horas, toques breves às horas restantes e depois toques longos de 15 em 15 minutos.

: toques longos do Apple Watch a cada cinco horas, toques breves às horas restantes e depois toques longos de 15 em 15 minutos. Código morse: o Apple Watch indicará cada dígito das horas através de toques em código Morse.

Também pode configurar o “Relógio táptico” no iPhone. Abra a aplicação Watch no iPhone, toque em O meu relógio > em Relógio > Relógio táptico, ative esta opção.

Nota: se a opção “Relógio táptico” estiver desativada, o Apple Watch pode ser definido para enunciar sempre as horas. Assim, para poder usar a opção “Relógio táptico”, vá a Definições > Relógio e, em seguida, ative “Controlar com modo sem som” em “Enunciar horas”.

