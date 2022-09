Melhore o seu escritório em casa com estes gadgets

Depois da pandemia, muitos foram aqueles que decidiram trabalhar exclusivamente a partir de casa ou de uma forma híbrida, indo alguns dias à empresa e outros em casa. Portanto, ter um escritório bem equipado passou a ser essencial e certamente que já fez vários ajustes.

Mas será que não lhe falta nada? Veja estes gadgets.

Projetor Blitzwolf V2 1080P

Primeiro, porque o dia não pode ser só trabalho, deixamos como sugestão um projetor portátil, o Blitzwolf V2. Poderá assim fazer uma pausa para ver um episódio de uma série, e desligar o monitor do trabalho por alguns momentos. No entanto, também poderá ser útil em contexto de trabalho, sempre que seja necessário fazer uma apresentação presencial para a equipa ou para um cliente. Até mesmo para famílias com estudantes poderá ser útil para apresentação de trabalhos na escola.

O Blitzwolf V2 é um produto com Android 9, vem com Bluetooth 5.0 e com Wi-Fi dual band. Reproduz imagem a 1080p e tem um brilho de 200 Lúmens, tendo suporte para HDR10+. Inclui dois altifalantes de 5W e suporta controlos por voz.

A reprodução pode ser feita a um máximo de 4,65 metros, ainda que o ideal sejam os 2,6m para uma dimensão de ecrã de 84".

O projetor Blitzwolf V2 1080P está disponível por apenas 140,21€, utilizando o código de desconto BGBWV2 disponível para as 100 primeiras unidades. Após isso, poderá utilizar o código para um preço de 150,22€. O envio é rápido e seguro, feito a partir de armazém europeu.

Aspirador de mão Andeman 8000Pa

A secretária acaba sempre por ser mesa de trabalho e de pequenos snacks durante o dia, já para não falar no pó que se vai acumulando. Ter um pequeno aspirador por perto é uma vantagem para quem não gosta de ter a zona de trabalho suja e desorganizada.

Esta pequena máquina de 120W com 8000Pa, tem ainda bateria dupla de 2000mAh e uma autonomia para limpeza contínua de 20 minutos. É também ideal para ter no carro ou para aspirar os cabelos que ficam espalhados pela casa, principalmente na zona onde se escova o cabelo.

Tem filtros HEPA e vários acessórios de limpeza, para chegar a todos os cantos que necessitem de aspiração.

O aspirador de mão Andeman 8000Pa está disponível por apenas 26,03€, com o cupão BG32acdf. O envio é gratuito e com entrega rápida, feito a partir de armazém na Espanha.

Barra de LEDs gaming BlitzWolf BW-CML2 Pro

Para criar um ambiente gaming no escritório, separando o momento de trabalho do de lazer, poderá ter uma barra de luz LED para posicionar acima do ecrã.

Esta barra de luz promove ainda uma melhor utilização do ecrã com a escolha de cores para proteção ocular, com temperara de cor ajustável. Assim, além da sua utilidade para um ambiente gaming, poderá melhorar a própria experiência a trabalhar ou a ler.

A barra de LEDs gaming BlitzWolf BW-CML2 Pro tem um preço de 33,04€ (IVA incluído), com o cupão BG5263d1. O envio não está sujeito a custos adicionais na entrega.

Carregador BlitzWolf BW-S25 75W

Finalmente, a sugestão vai para uma estação de carregamento com 6 portas, três USB Tipo-C e três USB Tipo-A, com carregamento máximo a 75W.

Além de permitir carregar o smartphones, os earbuds ou auscultadores, o relógio, tudo em simultânio, ainda pode alimentar a bateria do seu computador portátil, livrando-se completamente da enorme quantidade de adaptadores de corrente e de fichas triplas necessárias para meter tudo à carga.

O carregador carregador BlitzWolf BW-S25 75W de 6 portas está disponível em pré-venda por 32,04€, com o código de desconto BG956ca6. Também neste caso, o envio é feito a partir de armazém na Espanha.

BlitzWolf BW-S25 75W

Poderá ainda usufruir de descontos extra, que pode usar juntamente com os cupões dos produtos.