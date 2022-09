Os apaixonados por basketball e por jogos do estilo de management, terão em Pro Basketball Manager 2023 um jogo que muito provavelmente lhes irá ocupar o pouco tempo útil que dispõem.

Como o nome não deixa margem para dúvidas, trata-se de um jogo de gestão onde o jogador é o manager de uma equipa de Basketball. Vamos ver.

Os fãs de Basketball podem sorrir novamente. Isto pois, após o lançamento do fabuloso NBA 2K23, prepara-se agora para ser lançado, Pro Basketball Manager 2023.

Pro Basketball Manager 2023 é um jogo que convida o jogador a vestir o fato de manager de uma equipa de Basketball e desafia-o a levá-la até ao estrelato.

Mas não será apenas o fato de manager que o jogador irá vestir. Em Pro Basketball Manager 2023, o jogador é também o treinador da equipa. Aliás, de qualquer equipa profissional existente.

As tarefas do jogador não se ficarão por aqui e aspetos como a prospecção e recrutamento de novos jogadores fará parte do seu dia a dia.

Uma vez que uma equipa de Basketball não se financia a ela própria apenas com bilheteira, o jogador terá ainda de prestar atenção a outros aspetos do jogo, como a vertente financeira. Poderá mesmo (e isto é uma piscadela de olhos a Football Manager por exemplo), fazer uma gestão da sua Arena (pavilhão) e arranjar formas de obter rendimento, como por exemplo, lojas de comes e bebes, souvenirs,...

Mais de 82 ligas domésticas (incluindo 10 ligas femininas) internacionais de países da Europa, Ásia, América e Ásia encontram-se à disposição do jogador, para poder controlar. Daí sobressaem mais de 2000 equipas e 50.000 jogadores presentes no jogo, o que faz de Pro Basketball Manager 2023 o jogo mais robusto de simulação e gestão de basketball.

No entanto, o jogo não se resume a treinar e gerir uma equipa de uma das 82 ligas em jogo. Após alguns anos e se tivermos sorte, criamos uma reputação como treinador que, se for bastante interessante, pode levar a que alguma seleção nacional nos convide para ser o selecionador.

Para Pro Basketball Manager 2023, o interface de utilizador foi redesenhado, apresentando novas features e muitas opções novas.

Foi ainda revelado que um Editor de Base de Dados gratuito será disponibilizado com o jogo, de forma a permitir uma maior interação da comunidade no processo de criação de equipas e jogadores (podendo depois disponibilizá-las no Steam Workshop).

Pro Basketball Manager 2023 será lançado para PC e Mac a 3 de Novembro deste ano.