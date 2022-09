iOS 16.1 beta 3 agora disponível para programadores. Então, o que há de novo?

A Apple tem andado muito atarefada a lançar versões que corrijam os bugs que têm assolado dos vários sistemas operativos. Mas, como é normal, aos poucos e empresa resolve os assuntos pendentes e mesmo assim continua a desenvolver as versões seguintes que trarão o que ainda não está disponível, mas foi prometido e apresentado. Neste caso, hoje volta a dar mais um passo em frente com o lançamento do iOS 16.1 beta 3.

Esta versão traz melhorias no indicador de carregamento da bateria, recurso de carregamento de energia limpa, suporte à API de atividade ao vivo e muito mais.

Uma semana após o lançamento do iOS 16.1 beta 2, a Apple lança a beta 3 para os programadores. Nesta versão, além da correção de alguns problemas notados nos iPhones, após a saída da versão iOS 16, a empresa está a afinar outras ferramentas.

Conforme pode ser visto no site developer.apple.com, a compilação de hoje é 20B5056e.

Estes são alguns dos recursos que os utilizadores esperam que a Apple apresente ainda este ano:

Atividades ao vivo : as atividades ao vivo ajudam o utilizador a ficar por dentro das atividades que estão a acontecer em tempo real, diretamente a partir do ecrã de bloqueio;

: as atividades ao vivo ajudam o utilizador a ficar por dentro das atividades que estão a acontecer em tempo real, diretamente a partir do ecrã de bloqueio; API de atividades ao vivo : acompanhe um jogo desportivo em andamento ou acompanhe o progresso de uma encomenda apenas com um olhar. Dê uma olhadela nas atividades ao vivo das suas aplicações favoritas com a nova API do programador;

: acompanhe um jogo desportivo em andamento ou acompanhe o progresso de uma encomenda apenas com um olhar. Dê uma olhadela nas atividades ao vivo das suas aplicações favoritas com a nova API do programador; Suporte Matter : Matter é um novo padrão de conectividade doméstica inteligente que permitirá que acessórios compatíveis funcionem juntos de forma transparente, em todas as plataformas;

: Matter é um novo padrão de conectividade doméstica inteligente que permitirá que acessórios compatíveis funcionem juntos de forma transparente, em todas as plataformas; Biblioteca de Fotos partilhadas do iCloud : uma nova maneira para as famílias partilharem fotos perfeitamente com uma biblioteca separada do iCloud na qual até seis utilizadores podem colaborar, contribuir e desfrutar. Os utilizadores podem optar por partilhar fotos existentes das suas bibliotecas pessoais ou partilhar com base em uma data de início ou pessoas nas fotos;

: uma nova maneira para as famílias partilharem fotos perfeitamente com uma biblioteca separada do iCloud na qual até seis utilizadores podem colaborar, contribuir e desfrutar. Os utilizadores podem optar por partilhar fotos existentes das suas bibliotecas pessoais ou partilhar com base em uma data de início ou pessoas nas fotos; Carregamento de energia limpa: O carregamento de energia limpa visa diminuir a pegada de carbono do iPhone, otimizando os tempos de carregamento para quando a rede estiver a usar fontes de energia mais limpas.

Os programadores podem atualizar o seu iPhone para o iOS 16.1 beta 2 de forma como sempre o fazem, isto é, ir a Definições > Geral > Atualização de software.

Além da terceira beta para o iOS 16.1, a Apple também lançou o tvOS 16.1 beta 3, macOS 13 Ventura beta 9 e iPadOS 16.1 beta 4.

Referindo um pouco mais individualizado, o foco principal do macOS 13 Ventura está nos recursos de continuidade, como a capacidade de iniciar uma chamada do FaceTime no Mac e alternar facilmente para o iPhone ou iPad. Há também uma atualização para beta testers públicos.

Outra grande adição ao macOS 13 Ventura beta é o recurso Stage Manager, que não apenas está disponível para o iPad, mas também ajudará os utilizadores a organizar os seus fluxos de trabalho entre aplicações e janelas. Pela primeira vez, este sistema operativo também traz duas novas apps nativas: Relógio e Meteorologia.