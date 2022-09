Novos gadgets de entretenimento para equipar a sua casa

Setembro é normalmente um mês de recomeços, das aulas, volta ao trabalho ou mesmo trocas de trabalho, e também é a altura em que se fazem pequenos ajustes em casa para trazer maior conforto que acompanhe este recomeço. E porque não ter alguns gadgets novos?

Hoje deixamos algumas sugestões de entretenimento para equipar a sua casa.

Coluna bluetooth BlitzWolf BW-WA5 100W

A BlitzWolf BW-WA5 é uma coluna Bluetooth com 100W de potência máxima, que pode ser usada em qualquer lugar, mesmo onda haja perigo de ser molhada com água, já que tem certificado IPX6.

A coluna tem impedância de 4Ω±15% e uma frequência de resposta de 20Hz—16000Hz. A autonomia pode ir até às 12 horas de reprodução de música com o volume a 50%, ou 20 horas em chamadas com volume a 70%. Carrega na totalidade em cerca de 4/5 horas.

No que respeita a peso e dimensões, a BlitzWolf BW-WA5 pesa 1683 g e mede 260 x 106 x 86 mm. Há que destacar que, além do sistema Bluetooth 5.0, é possível usar a coluna ligada através de um sistema com fios auxiliar, tem ligação para ficha USB e cartão de memória microSD. Graças ao TWS pode ser ligada a outra coluna igual para maior potência.

A coluna bluetooth BlitzWolf BW-WA5 está disponível por 76,42€, utilizando o código de desconto . O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem taxas adicionais.

BlitzWolf BW-WA5

Projetor portátil Wanbo T6 Max

O Wanbo T6 Max é um produto com Android 9, 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento. Vem com Bluetooth 5.0 e com Wi-Fi dual band.

Reproduz imagem a 1080p e tem um brilho de 550 Lúmens, tendo suporte para HDR10+. Inclui dois altifalantes de 5W e suporta controlos por voz.

A versão deste projetor tem ainda a vantagem de poder ser alimentado a partir da ficha de isqueiro comum dos automóveis, sendo por isso muito fácil de fazer uma projeção onde quiser, utilizando apenas a alimentação do seu automóvel.

O projetor portátil Wanbo T6max está disponível por 244,36€, com o código de desconto BGZAQR. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Wanbo T6max

Monitor gaming Xiaomi Mi Display 27" 2K 165Hz

O monitor Xiaomi Mi Display de 27" tem resolução 2K (2560 × 1440p), com painel IPS. Oferece um ângulo de visão de 178º e 16,7 milhões de cores.

Oferece um rácio de contraste de 1000:1 e um brilho de 400cd/m2. A taxa de atualização é de 165Hz e tem uma proporção 16:9. Inclui filtro de luzes azuis, para o bem da sua visão, certificado pela TUV.

Tem ligação HDMI, VGA, 2 x USB, DP 1.4 e áudio. O suporte permite elevação, rotação, inclinação, podendo ser colocado na vertical e ainda tem suporte VESA.

O monitor gaming Xiaomi 27” 2K 165Hz está disponível por 260,46€, com o código de desconto BG64c086. Também neste caso, os portes são gratuitos, com envio feito a partir de armazém europeu.

Xiaomi 27” 2K 165Hz