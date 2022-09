Hardspace: Shipbreaker com data de lançamento para consolas

Tal como aqui anunciámos, Hardspace: Shipbreaker é um jogo de simulação diferenciado dos restantes e que decorre em órbita.

No decorrer da Gamescom, a Blackbird Interactive anunciou a data de lançamento para consolas, com um novo vídeo a acompanhar.

Hardspace: Shipbreaker é um jogo de simulação um pouco diferente daquilo que estamos habituados. A ação do jogo decorre em órbita, ao serviço da LYNX Corporation, numa mega empresa dedicada ao desmantelamento de naves e instalações espaciais.

O jogador trabalha para a LYNX com o objetivo de pagar uma divida astronómica que contraiu e dessa forma, trata-se de um trabalho que tanto tem de maravilhoso, como de imposto. Seja como for, a LYNX tanto lucra com o nosso sucesso como com o nosso falhanço.

Como já devem estar a antever, o papel do jogador é o de um funcionário dessa companhia que no decorrer da sua função, opera em naves avariadas ou em mau estado com o objetivo de, no processo de desmembramento, aproveitar os seus componentes.

E tudo isto em órbita, com um grande conjunto de desafios que a equipa da Blackbird Interactive preparou para tornar o jogo mais intenso e interessante.

Uma das particularidades do jogo passa por possuir um sistema de simulação de física bastante avançado, que permite a Hardspace: Shipbreaker simular a gravidade zero e todos os efeitos daí decorrentes.

Na Gamescom, a Blackbird Interactive revelou um novo trailer de apresentação do jogo para as consolas. E que vem acompanhado com uma data de lançamento para essas plataformas: 20 de setembro.

Hardspace: Shipbreaker será lançado a 20 de setembro para Xbox Series X (no Xbox Game Pass) e PlayStation 5.