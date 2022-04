Hardspace: Shipbreaker, operações de desmontagem espaciais

A equipa de desenvolvimento canadiana Blackbird Interactive, encontra-se a trabalhar em Hardspace: Shipbreaker, o seu próximo jogo de ficção cientifica que simula uma atividade bastante peculiar.

Venham conhecer mais sobre Hardspace: Shipbreaker.

A equipa canadiana Blackbird Interactive e a editora Focus Entertainment revelaram recentemente que os preparativos para lançamento do jogo Hardspace: Shipbreaker se encontram a bom ritmo e inclusive, já tem uma data marcada: 24 de maio. O jogo será lançado no Steam, na Windows Store e no PC Game Pass.

Hardspace: Shipbreaker é, tal como o nome indicia, um jogo que simula a árdua tarefa de desmontagem de naves e outras instalações espaciais.

Após praticamente dois anos em Early Access (Acesso Antecipado), os restantes jogadores vão poder em breve sacar das suas ferramentas espaciais e partir para a árdua e curiosa tarefa de desmontagem de veículos e outras infraestruturas espaciais, em Hardspace: Shipbreaker.

O jogo apresenta uma campanha na qual o jogador é um profissional ao serviço da LYNX Megacorporation. No entanto, os reais objetivos e motivações da companhia poderão ser tão claras como parecem à primeira vista e uma vez estando a trabalhar na imensidão do Espaço, os seus companheiros de equipa poderão ser os únicos em quem poderá confiar.

O jogo, como já se devem ter apercebido, apresenta uma particularidade bastante interessante, que é decorrente da atividade que simula, que é o facto da ação acontecer completamente num ambiente de gravidade zero, ou seja, em pleno espaço.

Esse aspeto apresenta um motivo de curiosidade mas também um desafio que os jogadores terão de saber controlar e usar a seu favor no decorrer das suas ações de desmontagem. No entanto, muitos mais desafios se irão colocar nesta tarefa.

Existem várias classes de naves nas quais o jogador irá meter as mãos, indo desde pequenos veículos de transporte até grandes cargueiros. Cada qual apresenta os seus próprios desafios, decorrentes da própria estrutura da nave mas também outros aspectos criados dinamicamente.

E atenção. Em Hardspace: Shipbreaker, cada nave a desmontar pode vir a revelar-se como uma verdadeira armadilha mortal. Os problemas podem surgir a qualquer momento, como na desmontagem de compartimentos selados, de depósitos de combustível, ou locais com eletricidade e radiação.

à medida que o jogador vai avançando na profissão, vai também tendo a possibilidade de desbloquear novas ferramentas e upgrades para as existentes. Aliás, o upgrade das ferramentas será crucial para desmontar devidamente as naves mais complexas e recolher o que de mais valioso há nelas. Sensores, Cargas de Demolição, Equipamentos de Seguranças,... tudo isso serão ferramentas que o jogador terá ao seu dispor.

Modos de Jogo

Além do modo Campanha existe ainda a possibilidade, para os jogadores mais competitivos, de um modo R.A.C.E. que consiste num conjunto de desafios competitivos e que apresentará um leaderboard onde os jogadores poderão ver os seus resultados de encontro aos da comunidade.

Por outro lado, caso o jogador pretenda uma experiência sem pressão e aproveitando apenas o prazer de jogar, existirá um modo Free Play.

Hardspace: Shipbreaker será lançado a 24 de maio para Steam, na Windows Store e no PC Game Pass.