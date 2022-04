O confinamento associado à COVID-19 veio mostrar a utilidade que o WhatsApp e outras ferramentas têm nestes momentos. Foram a forma de manter a comunicação e a proximidade dos utilizadores numa altura em que os contactos físicos eram impossíveis.

Ficou claro nesse momento que haviam lacunas e algumas limitações, que depressa foram trabalhadas. Agora, e para melhorar ainda mais o WhatsApp, surge uma novidade importante para a versão do iOS. Esta passará a permitir chamadas de voz de grupo com um novo máximo de utilizadores.

Melhorias nas chamadas de voz de grupo

Os desenvolvimentos que o WhatsApp tem estado a preparar melhoram em várias áreas em que o serviço é oferecido aos utilizadores. Têm chegado de forma gradual e controlada, para garantir a sua qualidade e maturidade em qualquer sistema.

A grande novidade que agora foi descoberta traz uma melhoria importante para a versão iOS do WhatsApp. Foca-se nas chamadas de voz e alarga ainda mais a sua utilização. Até agora estava limitada a 8 utilizadores e passa a poder ser usada por 32 utilizadores.

Versão para iOS recebe mudança em breve

Associada a esta mudança, o WhatsApp garante também que a interface desta funcionalidade será renovada e rearruamada. Assim consegue comportar os novos utilizadores e mostra também quando estes estão a falar dentro destas chamadas de voz de grupo.

Espera-se que durante as próximas semanas esta novidade chegue a todos os utilizadores do iOS e que fique disponível. Vai chegar, como é normal, com uma atualização da app e que ficará acessível a todos os utilizadores.

Há ainda mais novidades para o WhatsApp

Além desta novidade, sabe-se também que o WhatsApp tem em desenvolvimento uma novidade para as mensagens que desaparecem. Estas passam a poder ser mantidas nas conversas, podendo qualquer participante eliminar a qualquer momento.

Estas são novidades importantes e que elevam ainda mais o que o WhatsApp oferece aos utilizadores, em especial no que toca ao iOS. Este continua a ser um dos serviços de mensagens mais usados na Internet, mesmo depois de todos os problemas que já teve.