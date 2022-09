Apple lança nova aplicação de certificação GymKit para integrar equipamentos de fitness

A Apple quer ter o máximo de precisão possível nos dados que recolhe dos equipamentos usados pelos utilizadores nas suas atividades físicas. Como tal, a empresa refere que existem mais de 1,5 mil milhões de dispositivos Apple ativos em todo o mundo, e que é um momento perfeito para criar acessórios de hardware que se liguem eletronicamente ao iPhone, iPad, iPod e Apple Watch. Para facilitar, a empresa criou em 2017 uma plataforma, a GymKit.

Hoje, a empresa de Cupertino adicionou à sua App Store a aplicação GymKit Certification Assistant.

A ideia é que os fabricantes de hardware e software dedicado aos equipamentos de fitness e desporto em geral possam integrar tecnologia capaz de interagir com os dispositivos Apple. Para isso, a aplicação está a ser distribuída na conta dos programadores da Apple, apesar de ainda não estar listada.

No entanto, mesmo não estando listada para aparecer nas pesquisas, podemos encontrar a mesma através de um link direto.

Para uso apenas por licenciados MFi. Use o GymKit Certification Assistant para testar o emparelhamento, a ligação e os principais requisitos adicionais para equipamentos de fitness que desenvolveu para incorporar a tecnologia GymKit.

Informação que pode ser lida na descrição, curta, deixada na apresentação da aplicação.

A aplicação destina-se a fabricantes de equipamentos testarem como os seus produtos funcionam com a plataforma GymKit. A app orienta as empresas no processo de teste da conectividade NFC, da precisão dos dados e da garantia de que as informações exibidas aos utilizadores estão corretas.

É provável que a Apple estivesse a distribuir esta app de forma privada aos seus parceiros GymKit no passado. Adicionar a aplicação à App Store facilita o processo e pode sinalizar que a Apple está a procurar acelerar a velocidade com que novos produtos GymKit são lançados.