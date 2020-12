Huawei em 2020: Um ano forte no hardware e a afirmação da AppGallery

A Huawei viu o seu ano de 2019 assombrado por uma guerra entre a China e os Estados Unidos que teve consequências para aquilo que é o futuro da marca no segmento de consumo doméstico. Depois da sua morte anunciada por muitos, 2020 mostrou a força da empresa e a confiança que os consumidores, um pouco por todo o mundo, têm nela.

2020 foi o afirmar da Huawei em muitas áreas e foi também o ano de se aventurar em novos produtos.

Os melhores smartphones de 2020 e o afirmar da Huawei AppGallery

A Huawei é hoje uma das empresas mais relevantes no segmento dos smartphones e a crescer fortemente noutras áreas do consumo doméstico. 2020 foi um ano de desafios enormes para a empresa, mas os resultados não deixam margem para dúvidas: a Huawei saiu vencedora.

Além de ter colocado no mercado os smartphones com excelente desempenho, ainda fez deles os melhores smartphones para fotografar, a cada nova geração.

Mas o que poderia ter sido um verdadeiro fiasco, acabou por superar todas as expectativas. As guerras comerciais entre os Estados Unidos e a China, obrigam a Huawei a retirar dos seus novos smartphones os serviços Google e, com isso, desapareceu a PlayStore… Ora, a solução já existia, mas teve que ser melhorada e incrementada. A Huawei AppGallery assumiu-se como solução e hoje conta com uma coleção de apps cada vez maior.

No caso de Portugal, por exemplo, a maioria das apps nacionais já estão disponíveis na loja e, só no nosso país, já foram feitos mais de 2 milhões de downloads.

Huawei Mate 30 Pro – o início da era AppGallery e os sucessores

Foi em janeiro de 2020 que surgiu então o primeiro smartphone exclusivamente com AppGallery, o Huawei Mate 30 Pro. Na verdade, este modelo havia sido apresentado ainda em 2019, mas o período de incertezas obrigou a empresa a adiar o seu lançamento. Não se pode dizer que este foi um telefone de sucesso, contudo, marcou o início de uma nova Era.

Depois do Mate 30 Pro já só com a loja de apps Huawei AppGallery os esforços da empresa viraram-se para a melhoria da oferta de serviços móveis.

Em março, seguiu-se o lançamento da nova linha P, os Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+, chegaram para conquistar o mercado com câmaras fotográficas absolutamente fantásticas.

O site especialista em análises a câmaras fotográficas, DxOMark, atribuiu, na altura, o primeiro lugar de melhor smartphone para fotografar ao P40 Pro. Nove meses depois, este ainda surge entre os 5 melhores, onde dois dos que se colocam na linha da frente são também modelos Huawei mais recentes.

Leia a análise completa ao Huawei P40 Pro

Com inúmeros lançamentos de smartphones em gamas intermédias, modelos de grande sucesso e que são uma opção bastante equilibrada entre qualidade e preço, eis que o ano de lançamentos culmina com a linha Mate.

Em outubro, vimos chegar ao mercado os novos Mate40, Mate40 Pro e Mate40 Pro+. O Mate40 Pro é mesmo um candidato de peso a melhor smartphone do ano. Uma vez mais, além de todos os pormenores associados à segurança, desempenho e autonomia, estamos perante o melhor smartphone fotográfico do mercado, apenas superado pelo seu “irmão” Mate40 Pro+.

Aqui pudemos comprovar a qualidade fotográfica do Mate40 Pro em confronto com outro peso pesado do segmento mobile.

A Huawei AppGallery em 2020

No início, quando a AppGallery surgiu como única opção, vimos grandes fragilidades no serviço e, de facto, parecia difícil competir com a concorrência. Hoje, esta loja de aplicações associada aos vários serviços exclusivos da Huawei apresenta-se como uma opção de qualidade.

A Huawei AppGallery tem uma oferta de apps cada vez maior e, em Portugal, tem estabelecido parcerias de peso com algumas das mais importantes empresas e entidades de forma a ter, dentro da loja, as suas propostas de aplicações.

Poderá perceber melhor nesta conversa o caminho traçado pela Huawei.

Ainda assim, como nota final, se existir alguma app que quer mesmo instalar no smartphone fora da loja de apps, a Petal Search dará uma ajuda preciosa a encaminha-lo para o local mais apropriado para fazer o download do APK da aplicação.

Som, um reforçar do segmento com o melhor cancelamento de ruído

Este ano de 2020 ficou marcado também pelo reforço da marca no segmento dedicado ao som. Além dos earbuds que receberam melhorias significativas com o lançamento dos Freebuds 3i e dos Freebuds Pro, a Huawei surpreendeu com outros três produtos.

Os FreeBuds Studio surgem no mercado como uns auscultadores de elevada qualidade, dos melhores no segmento de cancelamento de ruído. Em concreto, oferecem aquilo a que a Huawei chama de cancelamento de ruído dinâmico inteligente, que se adapta aos diferentes ambientes e tipos de utilização. A qualidade de som é irrepreensível, já para não falar no conforto.

A Huawei ainda aproveitou 2020 para anunciar a Huawei Sound X, uma coluna com Inteligência Artificial, projetada para facilitar a interação perfeita entre dispositivos inteligentes.

Ainda no universo do áudio, a Huawei renovou a sua linha de óculos com os HUAWEI X Gentle Monster Eyewear II. São um acessório com design moderno, com tecnologia de som integrada, com controlo por toque.

O sucesso dos primeiros computadores portáteis

A Huawei iniciou-se no universo dos computadores portáteis há muito pouco tempo, mas rapidamente conquistou o mercado. Nomeadamente, o mercado nacional. Os Matebook D 14, Matebook 14 e Matebook X Pro são hoje dos computadores portáteis mais procurados no nosso país e a empresa termina o ano com 10% da quota de mercado em Portugal neste segmento.

Um feito absolutamente fantástico!

Aliado a isto, a empresa ainda conta com uma parceria de peso com a Porto Editora, oferecendo um ano de escola virtual gratuitamente a todos os estudantes.

Espaço para os Wearables

Além de todas estas novidades dirigidas ao consumidor doméstico, em 2020 a Huawei ainda apresentou propostas no segmento dos wearables.

Os modelos Watch GT 2e e Watch GT 2 Pro destacam-se pelo design e pela excelente autonomia, adaptando-se a qualquer situação do dia a dia. Além disso, oferecem todas as funcionalidades associadas ao desporto exigidas num destes relógios.

Já o Watch Fit é um relógio inteligente mais dedicado ao universo desportivo, com demonstrações de treinos em vídeo. Basicamente é um “personal trainer” de pulso.

Em resumo, o ano de 2020, com muitos desafios pela frente, tornaram a Huawei uma marca ainda mais forte, em Portugal e no mundo. A loja de aplicações própria e única revelou-se uma aposta ganha que, apesar de ainda ter um longo caminho a percorrer, está a conquistar os seguidores.

Existe ainda a destacar o ecossistema de serviços e produtos que comunicam entre eles, com parcerias de peso para responder às reais necessidades dos utilizadores.

O futuro avizinha-se risonho para a Huawei e, consequentemente, para todo o mercado de dispositivos móveis. Agora as expectativas para 2021 estão colocadas no sistema operativo móvel que certamente irá surpreender a concorrência e os consumidores.