Conheça os jogos mais populares e mais vendidos na Steam em 2020

O ano de 2020 está quase a dizer adeus e agora é então hora de fazermos uma reflexão acerca de tudo o que se passou nos últimos doze meses. Sem dúvida que a pandemia conquista o grande destaque, mas no mundo da tecnologia e dos jogos houve muitas novidades interessantes.

Neste sentido, a Steam revelou agora os seus jogos mais populares e também os mais vendidos de 2020.

Praticamente todos nós queremos que este ano passe e que, por conseguinte, 2021 nos traga esperança e uma luz ao fundo do túnel para acabar de vez com a pandemia da COVID-19 que nos tem assolado há mais de 9 meses.

Mas quando um ano acaba também se fazem retrospetivas sobre tudo o que de melhor, e pior, aconteceu nos últimos 12 meses.

Steam revela os seus jogos mais populares e mais vendidos de 2020

A Steam é atualmente uma das mais populares lojas dedicadas ao gaming. E para assinalar este ano que nos deixa em breve, o serviço divulgou então a sua lista “Os Melhores de 2020“.

Relembramos ainda que em março de 2020, a plataforma bateu o recorde de 20 milhões de jogadores em simultâneo no site.

Os jogos mais vendidos na Steam

A lista que se segue diz respeito aos jogos mais vendidos na plataforma, e inclui ainda as compras in-game, como por exemplo skins e itens. A plataforma dividiu esta compilação com os jogos platina, ouro, prata e bronze, consoante então a quantidade de vendas. Mas, neste artigo, vamos apenas divulgar os títulos platina e ouro.

Platina

GTA V

Destiny 2

Among Us

Monster Hunter World

Dota 2

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Playerunknow’s Battlegrounds (PUGB)

DOOM Eternal

Counter Strike: Global Offensive

Fall Guys: Ultimate Knockout

Red Dead Redemption II

Cyberpunk 2077

Ouro

Baldur’s Gate 3

ARK: Survival Envolved

Halo: The Master Chief Collection

Dead by Daylight; death is not an escape

Borderlands 3

Mount & Blade II: Bannerlord

Warframe: Operation Orphix Venon

Crusader Kings III

The Elder Scrolls online

Civilization VI

Phasmophobia

Sea of Thieves

Os jogos mais populares na Steam

Para a lista dos mais jogados, a plataforma agrupou os títulos com mais de 200.000 jogadores em simultâneo; com mais de 100.000; com mais de 50.000; e com mais de 30.000 jogadores. Vamos então revelar os jogos com mais de 200 mil e 100 mil jogadores em simultâneo.

Jogos com mais de 200.000 jogadores em simultâneo

Dota 2

Life is Strange 2

Mount & Blade II: Bannerlord

Counter Strike: Global Offensive

Monster Hunter World

Among Us

Terraria

Destiny 2

GTA V

Cyberpunk 2077

Playerunknow’s Battlegrounds (PUGB)

Jogos com mais de 100.000 jogadores em simultâneo

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Human Fall Flat

The Witcher 3: Wild Hunt

Team Fortress 2

Phasmophobia

Football Manager 2020

Rust

Fall Guys: Ultimate Knockout

Rocket League

Volcen: Bloodtrail

Warframe: Operation Orphix Venon

DOOM Eternal

Path of Exile

Apex Legends: Season 07

ARK: Survival Envolved

Para ver todas as listas completas, pode então aceder aos melhores da Steam aqui. E, para além disso, a plataforma está a oferecer vários descontos que podem chegar aos 90%. Aproveite pois a campanha dura até à próxima terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021!