Taiwan proíbe a China de contratar os seus trabalhadores da indústria de chips

Taiwan orgulha-se de ter uma das maiores e mais valiosas empresas de semicondutores do mundo, a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Mas o país está preocupado com a possibilidade de a vizinha China querer recrutar os seus melhores talentos do segmento dos semicondutores.

Desta forma, o país tomou medidas e proibiu agora a China de contratar pessoas ligadas à indústria de semicondutores e de circuitos integrados.

Taiwan proíbe a China de contratar os seus trabalhadores de semicondutores

Taiwan está preocupado com as investidas da China no que respeita aos recrutamento dos seus trabalhadores no segmento de chips.

Assim, e segundo as informações, o país emitiu uma carta às agências chinesas de recrutamento de talentos. Nessa carta, declara que estas estão proibidas de contratar pessoas ligadas à “indústria de semicondutores e circuitos integrados (CI)”, para trabalharem nalgum local localizado na China continental.

E caso esta ordem não seja cumprida, então as agências poderão sofrer uma multa a rondar os 5 milhões de dólares taiwaneses, o que corresponde a cerca de 149 mil euros.

Curiosamente parece que o alerta já está a dar frutos. Isto porque, após este anúncio, as ofertas de emprego para a China continental reduziram drasticamente de 3.774 vagas para apenas 1.872 vagas.

De acordo com um estudo da Associação da Indústria de Semicondutores (SIA) e do Boston Consulting Group (BCG), em 2020 Taiwan detinha uma quota de mercado de 22% no que respeita à sua capacidade mundial de produção de semicondutores. Em seguida surgia a Coreia do Sul com 21% e o Japão e a China vinham depois com 15%. Por outro lado, a capacidade dos EUA desceu drasticamente de 37% em 1990 para apenas 12% atualmente.

Desta forma, devido às restrições castradoras dos EUA, a China pretende conseguir uma grande quantidade de talentos ligados a este segmento. Mas, para isso, também terá que abrir os cordões à bolsa. Isto porque a TSMC teve que aumentar os salários para evitar que os seus funcionários saíssem para outra empresa.