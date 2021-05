Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Mutter – Rammstein

Rammstein é uma banda alemã formada em Berlim, em janeiro de 1994. É formada desde a fundação por Till Lindemann (vocal), Richard Z. Kruspe (guitarra e backing vocals), Paul H. Landers (guitarra e backing vocals), Oliver “Ollie” Riedel (baixo), Christoph “Doom” Schneider (bateria e percussão eletrónica) e Christian “Flake” Lorenz (teclados). Em 2009, eles já tinham vendido cerca de 20 milhões de álbuns no mundo todo.

As performances ao vivo do Rammstein são conhecidas por serem teatrais e pirotécnicas, ganhando prémios na categoria em diversos países. Todo o catálogo do Rammstein é publicado pela Universal Music Group. A maioria dos seus membros são oriundos da Alemanha Oriental, especificamente Berlim Oriental e Schwerin, e desde a sua formação o grupo não passou por nenhuma alteração dos seus integrantes originais.

