Intel procura 8 mil milhões de euros em subsídios para ter fábrica de chips na Europa

Recentemente noticiámos sobre as intenções da União Europeia em criar uma mega fábrica de chips através da aliança de diversas fabricantes de forma a reduzir a dependência externa. E parece que tem havido vários desenvolvimentos em relação a esse projeto.

Como tal, agora a Intel procura conseguir 8 mil milhões de euros em subsídios para construir a sua fábrica de chips na Europa.

Intel já tem planos para abrir uma fábrica de chips na Europa

De acordo com as mais recentes informações, a norte-americana Intel está à procura de 9,7 mil milhões de dólares, cerca de 8 mil milhões de euros, para conseguir a sua própria fábrica de semicondutores na Europa.

A informação terá sido dada pelo CEO da empresa, Pat Gelsinger, na passada sexta-feira, dia 30 de abril. Tal intenção vem na sequência de a UE pretender criar uma aliança de fabricantes de chips europeia para reduzir a dependência das importações externas, sobretudo numa fase tão crítica de escassez destes componentes.

Esta é também a primeira vez que o CEO revela publicamente o valor estatal que será necessário. Segundo afirmações de Gelsinger em entrevista ao jornal Politico Europe:

O que estamos a pedir aos governos dos EUA e da Europa é que sejam competitivos para fazermos aqui o que fazem na Ásia.

E apesar do jornal ter citado Gelsinger no pedido de 8 mil milhões de euros, mais tarde a empresa adiantou que o CEO não havia dado um valor específico. No entanto deixou claro que os líderes da UE precisam investir para garantir uma indústria de semicondutores competente na Europa.

Para além da Intel, a União Europeia, através de Thierry Breton, chefe do mercado interno europeu, também se encontra em conversações com a TSMC e com a Samsung. Mas algumas fontes da Indústria adiantam que, das três, apenas a Intel mostra vontade de avançar com o projeto.

Alemanha pode ser o local escolhido para a fábrica da Intel

Pat Gelsinger já reuniu com o ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, e com o governador da Baviera, Markus Soeder. E segundo as informações, o CEO da Intel terá dito que a Alemanha seria o local adequado para uma potencial fundição europeia.

De acordo com as entrevistas dadas por Gelsinger, o executivo adianta que:

Geopoliticamente, se estamos na Europa, queremos estar na Europa continental. Pensamos na Alemanha como uma boa candidata – não a única, mas uma boa candidata – onde podemos construir as nossas capacidades de fabrico.

Na Alemanha, Gelsinger também se encontrou com executivos da BMW e da operadora Deutsche Telekom. Além disso, algumas fontes adiantam que o CEO também visitou a sede da Volkswagen, embora não haja confirmação.

O executivo da Intel irá esta semana a Israel, onde a fabricante vai anunciar um investimento de 200 milhões de dólares para um novo campus de desenvolvimento de chips. Tal levará à contratação de 1.000 funcionários.

Leia também: