A Tesla tem sido uma das empresas que mais tem apostado na mobilidade elétrica. Além dos veículos elétricos, a empresa de Musk tem também super baterias para alimentar casas, telhados solares, etc.

Recentemente, durante as comemorações do Dia da Terra, a fabricante de automóveis elétricos revelou a energia que já forneceu em todos os seus Superchargers. No entanto, a notícia mais interessante foi o facto de ter sido referido que os Superchargers da Tesla serão alimentados em breve só com energia renovável.

Tesla continua a apostar nas emissões zero…

São vários os pontos de carregamento rápido que a Tesla tem espalhados pelo país e pelo mundo. Em pleno Dia da Terra, a Tesla revelou alguns números e fez também saber que os seus Superchargers terão fonte de energia renovável.

Relativamente aos dados dos Superchargers da Tesla, Justin Lange, publicou algumas informações nas redes sociais. Segundo o que foi revelado, a empresa já tem mais de 24.000 postos de carga espalhados pelo mundo. Estes já forneceram 2,4 TWh de energia a veículos Tesla, uma vez que são exclusivos à marca.

Tal como foi revelado, além dos 2,4 TWh de energia fornecida, esta serviu para alimentar baterias que permitiu percorrer 8,3 mil milhões de milhas, cerca de 13,4 mil milhões de quilómetros com emissões zero. Contas feitas, foi possível “poupar” 334 milhões de galões (cerca de 1264 milhões de litros) de combustível fóssil.

Como as emissões de CO2 estão associadas à quantidade de combustível queimado, segundo a Tesla foi possível poupar a atmosfera de receber mais 6,6 mil milhões de libras (equivalente a 3 mil milhões de quilogramas) de CO2. Além de todas as boas novidades, Justin Lange revelou também que os Superchargers da Tesla serão alimentados só com energia renovável.