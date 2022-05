Reino Unido retira o acesso da Rússia à arquitetura de chips ARM

Estamos a caminhar a passos largos para o terceiro mês da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e, infelizmente, parece que o conflito não tem um fim à vista. No entanto, continuam a ser aplicadas várias sanções ao país de Vladimir Putin com a intenção de massacrar a economia e o crescimento da região em diversos setores.

Recentemente, o Reino Unido avançou com mais sanções à Rússia ao adicionar 63 entidades do país à 'lista negra'. Entre as empresas estão as duas fabricantes de chips mais importantes da Rússia que, assim, ficam agora sem acesso à arquitetura ARM.

Reino Unido sanciona ainda mais a Rússia

De acordo com as mais recentes informações reveladas pelo canal Bleeping Computer, o Reino Unido adicionou agora mais 63 entidades russas à sua lista de sanções. E entre essas mesmas empresas encontram-se a Baikal Eceltronics e a MCST (Moscow Center of SPARC Technologies), as quais são as mais importantes fabricantes de chips do país de Putin.

Como consequência destes novos bloqueios, as duas entidades ficam agora sem poder aceder à arquitetura ARM, uma vez que a Arm Ltd está sediada em Cambridge. Desta forma, a empresa terá que cumprir as sanções que o país aplica.

Por sua vez, o governo do Reino Unido emitiu um comunicado onde justifica da seguinte forma as medidas sancionatórias impostas a estas duas fabricantes russas:

O objetivo desta disposição é encorajar a Rússia a cessar as ações desestabilizem a Ucrânia ou prejudiquem ou ameacem a integridade territorial, soberania ou independência da Ucrânia.

As duas empresas da Rússia são consideradas como fundamentais para o alcance da dependência tecnológica do país, especialmente numa altura em que ainda existe escassez de componentes.

Atualmente, os processadores mais avançados que as duas fabricantes têm no seu catálogo são:

Baikal BE-M1000 (28nm), 35 watts com oito núcleos ARM Cortex A57 de 1,5 GHz e GPU ARM Mali-T628 de 750 MHz

Baikal BE-S1000 (16nm): o processador mais avançado que a Rússia já desenvolveu. 120 watts com 48 núcleos ARM a 2,0 GHz

MCST Elbrus-8C (28nm): CPU de 70 watts com oito núcleos a 1,3 GHz

MCST Elbrus-16S (28nm): 16 núcleos de 2,0 GHz

Esta é assim mais tentativa por parte do Reino Unido para que o presidente Vladimir Putin entenda que deve acabar com esta guerra que ninguém quer.