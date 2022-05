A grande novidade da semana passada foi o lançamento das reações no WhatsApp. Estas não chegaram sozinhas, mas são a melhoria mais importante que este serviço da Meta apresentou aos utilizadores.

Esta é uma novidade que pode ser já explorada por todos e que traz novas formas para os utilizadores se expressarem nas suas conversas. Veja por isso como pode usar esta novidade do WhatsApp.

Muitos dos serviços de mensagens que estão na Internet permitem aos utilizadores darem a sua opinião para cada mensagem que recebem. Esta é uma forma direta de dar a uma reação imediata ao que acabaram de receber e que querem transmitir.

O WhatsApp tem esta funcionalidade em testes há já algum tempo, mas apenas agora foi lançada de forma global. A mais recente versão da app deste serviço já traz esta novidade e está pronta a ser usada por todos os utilizadores.

Para explorar esta novidade do WhatsApp, só precisam de carregar continuamente na mensagem a que querem reagir. Isso fará surgir a lista dos emojis que podem ser usados, que por agora estão limitados aos 6 que estão disponibilizados (👍❤😂😮😥🙏) na versão inicial desta funcionalidade.

Ao escolher um destes emojis, este será mostrado aos intervenientes na conversa do WhatsApp e estará também presente na conversa. Cada um pode contribuir com as suas reações e assim melhorar a conversa que está a ser tida entre todos.

Ao carregarem numa destas reações, os utilizadores vão poder ver quem os atribuiu na conversa, quer por quem os enviou, quer por tipo. Aqui dentro podem também eliminar algum emoji que tenham enviado para uma mensagem da conversa presente.

O WhatsApp vai certamente explorar ainda mais esta novidade e alargar as reações às mensagens. O primeiro passo será aumentar os emojis disponíveis (👍❤😂😮😥🙏) e mais tarde expandir a outras áreas deste serviço de mensagens da Meta.