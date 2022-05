Nos dias de hoje cada vez mais temos acesso a tecnologia dentro dos nossos carros. Mesmo as propostas mais tradicionais vêm equipadas com soluções como o Android Auto ou o Car Play, para assim ter uma integração ainda maior.

A BMW já seguiu este caminho e tem nos seus carros as opções da Google e da Apple, como se tem visto. No entanto, do que foi revelado, estas propostas estão a falhar e a BMW está a lançar os seus carros sem suporte para Android Auto e Apple CarPlay.

Apesar de ser algo novo na indústria automóvel, esta nova posição tem ganho novos adeptos nas diferentes marcas. Cada vez mais os carros são lançados sem terem todos os componentes, garantindo assim que as entregas acontecem nas datas definidas.

Os componentes em falta são acessórios e não têm qualquer impacto nas prestações. Falamos de sistemas acessórios como a navegação ou o entretenimento. Foi precisamente no primeiro que recaiu a escolha da BMW, ao trocar de fornecedor de chips.

Do que é revelado, este processo levou a que o suporte ao Android Auto e ao Apple CarPlay tivesse sido removido, ainda que temporariamente. O suporte ainda não está garantido e deverá chegar dentro de algumas semanas a estes carros da BMW.

Do que a BMW revelou, este cenário terá sido iniciado no arranque de 2022 e por limitações técnicas. A marca garantiu que uma simples atualização OTA a ser lançada até ao final de junho garantirá que tudo volta ao normal, com o Android Auto e o Apple CarPlay presente.

Não se sabe ao certo qual a dimensão deste cenário, mas é garantido que está a afetar vários países da Europa. A BMW não revelou onde está a aplicar esta limitação, mas certamente que deverá ser uma situação global e que afeta vários países onde a marca tem representação.

A falta de chips e outros componentes tem levado a que muitas marcas tenham de tomar decisões similares e lançar carros com componentes em falta. A solução normalmente passa por trazer estas viaturas de volta aos concessionários para que os elementos em falta sejam montados.