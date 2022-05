O segmento dos processadores tem sido um dos que mais novidades tem trazido para o mercado. Quem acompanha este setor, sabe que a Intel é a poderosa líder do mesmo desde sempre. No entanto, a AMD tem feito um trabalho incrível e a sua estratégia de negócio tem-se mostrado eficaz na missão de desenvolver fortes produtos capazes de competir com a gigante californiana.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga qual é a fabricante do processador que tem no seu computador. Participe!

Qual é a fabricante do processador que tem no seu computador?

Os utilizadores mais fascinados pelo mundo do hardware tecnológico têm sempre o cuidado na hora de escolher o seu computador. E entre os componentes analisados, um dos que mais atenção gera são mesmo processadores.

Neste campo, a competição acontece entre as potências norte-americanas Intel e AMD, sendo que a empresa de Pat Gelsinger mantem-se firme na liderança. Mas essa mesma liderança tem sido cada vez mais ameaçada pela marca de Lisa Su, sendo que em fevereiro deste ano noticiámos que havia um aumento de computadores com processadores AMD na popular plataforma de jogos Steam.

Relativamente aos produtos, em outubro de 2021 a Intel lançou finalmente a sua nova linha de processadores Alder Lake de 12ª geração. Mas do lado da AMD as notícias são cada vez mais promissoras. A marca apresentou recentemente os CPUs Ryzen PRO 6000 para portáteis profissionais com 29h de bateria, lançou no final de abril o Ryzen 7 5800X3D, considerado como o processador gaming mais rápido do mundo e também tem revelados vários pormenores sobre a sua próxima geração dos Ryzen 7000.

Assim, na nossa questão desta semana, queremos que nos diga qual é a fabricante do processador que tem no seu computador. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

