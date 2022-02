São cada vez mais os jogadores com Windows 11 e processadores AMD na Steam

O Windows 11 é o novo sistema operativo da Microsoft que, aos poucos, tem conquistado a escolha de vários tipos de utilizador. De acordo com novos dados da plataforma Steam, tem crescido o número de jogadores que usam os sistemas Windows 11 e também Windows 7.

Por outro lado, a utilização do Windows 10 está em queda, ao mesmo tempo que também têm aumentado as máquinas com processadores da AMD.

Todos os meses a Steam divulga dados das suas análises mensais de forma a perceber quais os componentes e softwares mais utilizados pelos jogadores na sua plataforma. Neste sentido, esta segunda-feira (21), a empresa revelou esses mesmos dados referentes ao passado mês de janeiro de 2022.

Utilização do Windows 11 cresce na Steam

De acordo com os detalhes revelados, há cada vez mais jogadores a usar o novo sistema operativo Windows 11 da Microsoft. Há também um ligeiro aumento da utilização do Windows 7, enquanto que o uso do Windows 10 mostra uma queda, provavelmente devido aos jogadores que entretanto atualizaram para o novo software da empresa de Redmond.

Em concreto, o Windows 10 64 bit detém 77,82% da utilização, mas decresceu 3,92%. Já o Windows 11 tem agora uma participação de 13,56%, um aumento de 3,41%, enquanto que o Windows 7 64 bit aumentou 0,49%.

Os sistemas Windows são usados por 96,17% das máquinas (-0,02%), enquanto que 2,77% usa o OSX da Apple (+0,07%) e 1,06% utiliza os sistemas Linux (-0.05%).

Aumenta o número de máquinas com processadores AMD

Já no que respeita ao hardware, os processadores AMD representam agora 30,96% dos usados na Steam. Este valor traduz-se assim um ligeiro aumento de 0,25% comparativamente ao mês de dezembro de 2021, sendo também o melhor resultado da empresa nos últimos cinco anos. A Intel continua firme na liderança, detendo 69,02% da participação de CPUs na plataforma de jogos.

Estes são então resultados interessantes de analisar, uma vez que nos mostram uma ligeira, mas pertinente, alteração do panorama normal até aqui revelado.

Desta forma, deixamos o desafio os leitores para que nos digam qual o sistema operativo e processador que utilizam nas suas máquinas.