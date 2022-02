OnePlus 10 Pro: Um excelente smartphone que afinal dobra cedo demais

Apesar de estar apenas disponível no mercado chinês, o OnePlus 10 Pro tem-se mostrado um smartphone muito interessante e a que muitos querem ter acesso. É o herdeiro de toda uma linha de propostas que conquistou o mercado e que tem ainda que se provar face às novidades.

O OnePlus 10 Pro fio agora avaliado em termos de resistência a acabou por ficar muito longe do esperado. É sem qualquer dúvida um excelente smartphone, mas falha num ponto muito simples e importante. Acaba por dobrar cedo demais.

Outro smartphone que segue a linha da marca chinesa

A OnePlus tem a fama e o mérito de construir smartphones de topo e que congregam hardware de elevado desempenho e um preço muito ajustado. Com esta mistura cativa os consumidores e consegue mantê-los interessados no que coloca no mercado.

Foi isso que apresentou com o OnePlus 10 Pro, que ainda deverá ser lançado no mercado global em breve. Este Tem presente um SoC de última geração, um Snapdragon 8 Gen 1, uma bateria de 5000mAh e um conjunto de câmaras de extrema qualidade.

O OnePlus 10 Pro foi testado e dobra cedo demais

Com estas especificações esperava-se que os materiais presentes acompanhassem este desempenho, algo que foi agora testado pelo conhecido canal JerryRigEverything. Ao ser dobrado, surge de imediato uma marca no vidro traseiro e junto do módulo de câmaras.

Ao insistir com este movimento, o OnePlus 10 Pro quebra de forma real e isso faz com que a parte superior do telefone comece a dobrar. De seguida torna-se possível arrancar a parte traseira e ver os componentes presentes. Esta quebra acontece junto da bateria, mostrando um desenho que se ajusta a esta falha.

Mais um caso numa longa lista de situações conhecidas

Não se sabe ao certo porque foi possível quebrar este smartphone de forma tão simples. A verdade é que o seu desenho e a colocação dos componentes internos ajudam a este movimento. Também parece existir uma falha na estrutura geral.

Este não é o primeiro smartphone a ter este comportamento e nem será certamente o último. O mais famoso destes foi o iPhone 6 e o 6 Plus, que deixou a certeza de que a Apple sabia desta condição. Claro que depois surgiram outros e que tinham o mesmo comportamento anormal.