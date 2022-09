Processadores Intel Core de 13ª geração surgem na Amazon e não são nada baratos…

Já falta pouco para a Intel apresentar e lançar oficialmente os seus novos processadores Core da 13ª geração Raptor Lake. Muitas notícias têm sido escritas sobre estes equipamentos e os testes já realizados mostram que vão chegar ao mercado chips que são uns autênticos monstros de processamento!

Mas, claro está, o interesse dos consumidores é condicionado não só pelo desempenho, mas também pelo preço destes produtos. E agora sabemos que os CPUs da nova geração da Intel surgiram na Amazon e parece que não são nada baratos.

As notícias diárias mostram que a situação económica a nível global não está nos seus melhores dias, e muito por culpa da inflação que tem gradualmente contribuido para o aumento dos preços dos produtos no geral.

E, como não podia deixar de ser, também o segmento tecnológico é 'apanhado na curva' e está a sofrer com esta realidade. Como tal, certamente já se deve ter apercebido desse aumento de preço não só em produtos já existentes no mercado, mas também no anúncio de alguns que vão chegar em breve.

Intel Core da 13ª geração têm um preço um pouco puxado

E a Intel não ficará certamente para trás nesta onda de aumentos e, embora ainda não se saiba quais os preços oficiais dos seus próximos processadores Intel Raptor Lake da 13ª geração, há agora algumas informações que podem ajudar a ter uma noção desses mesmos valores.

Segundo as informações recentes, a Amazon do Reino Unido revelou aqueles que podem ser os possíveis preços dos novos CPUs da empresa californiana, e parece que os interessados vão ter mesmo que abrir os cordões à bolsa. No fundo parece que vamos ter os processadores Intel mais caros dos últimos anos.

Começando pelo mais barato, este será o modelo i5-13600KF com 14 núcleos e que custará 349,75 libras, cerca de 389 euros. Já o CPU i7-13700KF com 16 núcleos custará 516,58 libras, algo como 574,55 euros. O i7-13700k custará 547,22 libras, o que se converte em 608,62 euros e o i9-13900KF, com 24 núcleos, tem um preço de 750,12 libras, cerca de 834,29o euros.

Reforçamos que estes não são os valores oficias, sendo que esses podem ser conhecidos durante o anúncio, que acontecerá esta semana, ou no lançamento, previsto para o início do mês de outubro.