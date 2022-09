Promoção de regresso às aulas da NordVPN mantém toda a família segura ao apresentar uma das suas maiores vantagens e recentes novidades que melhoram ainda mais as capacidades deste serviço, como no caso do Meshnet e o IP Dedicado.

Logo, não pense duas vezes porque a segurança chega sempre em primeiro. Conheça por dentro aquela que é uma das mais rápidas e fiávis VPN do mercado atual.

Muitos utilizadores continuam a enviar-nos mensagens sobre o uso de uma VPN e se faz falta ou o quanto nos pode ajudar. O objetivo deste artigo, além de mostrar as mais recentes novidades, é, também, mostrar as melhores campanhas

Preciso da Proteção contra ameaças e de uma VPN?

É certo que a maioria das pessoas que usa uma VPN fá-lo para manter a segurança online e proteger os seus dados contra bisbilhoteiros e cibercriminosos. Contudo, a Proteção contra ameaças vai mais longe. Protege-o e aos seus dispositivos contra localizadores, sites prejudiciais, ficheiros infetados e anúncios intrusivos e maliciosos.

O que é a Meshnet?

Em primeiro lugar, é uma funcionalidade da NordVPN que lhe permite aceder a dispositivos através de túneis privados e encriptados. Basicamente, parece-lhe semelhante a uma VPN? Tem toda a razão! Mas, em vez de o ligar a um servidor VPN, a Meshnet permite-lhe ligar-se diretamente a outros dispositivos, independentemente do local onde se encontre.

Na verdade, a Meshnet é alimentada pelo NordLynx, a tecnologia emblemática criada com base no WireGuard (“WireGuard” é uma marca registada de Jason A. Donenfeld) e reforçada com soluções que garantem a privacidade. É esta base que garante uma segurança de alto nível para todas as ligações entre dispositivos através da Meshnet:

Ligações ponto a ponto privadas e seguras

Sem necessidade de configuração: funciona na perfeição

Suporta o encaminhamento de tráfego

Como funciona a Meshnet?

Comecemos pela ligação à Meshnet. Basta ativá-la na sua aplicação NordVPN. Ligue os dispositivos aos quais gostaria de se ligar ativando a Meshnet nos seus outros dispositivos ou enviando convites a outros utilizadores da NordVPN. Aceda a um dispositivo utilizando o seu nome único Nord ou endereço de IP.

Então, porquê configurar a Meshnet? Na verdade, entre outras funções, esta funcionalidade é ótima para partilhar ficheiros, gaming e trabalho.

Obtenha o seu IP dedicado

Desfrute de uma reputação online sem riscos e de um acesso sem problemas a redes restritas a IP com um endereço de IP dedicado.

O que é um endereço IP dedicado?

Basicamente, um IP dedicado é um endereço de IP fixo atribuído a uma única conta de alojamento de sites, o que significa que mais ninguém o pode usar. Isso permite aos proprietários de sites acederem aos mesmos com um IP em vez de usarem um nome de domínio.

Contudo, pode obter um IP dedicado para além da sua subscrição VPN. Normalmente, quando se liga a um servidor VPN, o seu endereço de IP muda, mas partilha-o com outros utilizadores. No entanto, pode comprar um endereço de IP dedicado, que pertencerá exclusivamente a si.

Benefícios de um IP dedicado

Em síntese, para impedir o acesso indevido a sistemas sensíveis, os administradores podem especificar uma lista de endereços IP autorizados. Desta forma, só poderá iniciar sessão num sistema alguém cujo IP corresponder a um dos permitidos (se estiver na whitelist). Um endereço IP dedicado é a solução ideal para aceder com segurança a sistemas de empresas de acesso remoto ou a servidores privados.

Dúvidas sobre qual VPN escolher em 2022, no regresso às aulas?

Em resumo, para quem ainda tem dúvidas sobre qual das melhores VPN do mercado, mesmo estando a NordVPN sob uma interessante campanha de regresso às aulas, fica abaixo um quadro demonstrativo:

Mas tanta qualidade, a que preço? De promoção de regresso às aulas....

Seja como for, a pergunta é legítima. Mas no regresso ás aulas uma promoção vem sempre a calhar, em especial se o nosso bolso a esta altura do mês não está «muito pesado?

Logo, a NordVPN decidiu incluir este serviço nos planos base de subscrição sem qualquer incremento, lançando inclusive uma promoção.

Logo temos planos de subscrição para todas as necessidades que vão desde 1 mês, 1 ano e 2 anos. Há também um plano de 30 dias sem risco, com total reembolso.

Ora vejamos:

Assinatura de 1 ano que oferece mais 1 mês grátis com um total de 56,28EUR ou 4,33EUR/mês,

Subscrição de 2 anos é atualmente a melhor oferta de valor, com 60% de desconto fica a 2.88EUR/mês com um total de 80.73EUR por dois anos. Verifique aqui.

Ao celebrar o seu 10.º aniversário a NordVPN está apresenta estes descontos extra e deixa em cima da mesa uma grande oportunidade, pelo menos na nossa opinião.