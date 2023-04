Portugal quer atrair investimento sul-coreano para semicondutores e energias renováveis

Quando falamos de semicondutores, as notícias englobam quase sempre determinados países que se destacam neste setor. No entanto, agora Portugal quer também apostar neste segmento e, para isso, o primeiro-ministro António Costa está de visita à Coreia do Sul em busca de investimento para os semicondutores e para as energias renováveis.

António Costa visita a Coreia do Sul e quer apostar nos semicondutores

De acordo com as informações reveladas pela agência Lusa, o governo português tem como um dos seus objetivos apostar no segmento dos semicondutores e das energias renováveis. Como forma de impulsionar a concretização desse objetivo, o primeiro-ministro António Costa realizou nesta terça-feira (11) uma visita à Coreia do Sul, que durará dois dias, para conseguir captar o investimento e a cooperação do país asiático a ser aplicado no setor dos semicondudores, no processo que vai desde a investigação até à montagem, e ainda nas energias renováveis.

Os detalhes da notícia indicam que quanto aos semicondutores, António Costa vai visitar a SK Hynix, que é a segunda maior empresa de semicondutores da Coreia do Sul e a sexta maior do mundo, e terá ainda uma reunião com os responsáveis pela Samsung Electronics. Estas duas empresas são das maiores fabricantes do mundo e juntas detêm cerca de 70% de toda a oferta de chips de memória.

A Lusa apurou junto de uma fonte do executivo que a Coreia do Sul pretende tornar-se numa potência global de chips de memória e não-memória por via de uma política de incentivos fiscais e de subsídios do estado cedidos às fabricantes de microchips. Segundo a fonte:

A Samsung Electronics, por exemplo, já anunciou que investirá um total de 151 mil milhões de dólares norte-americanos nos setores do chip lógico e de fundição até 2030. Esta é uma das áreas de interesse para Portugal que dispõe de uma das maiores plataformas de embalagem, montagem e testes de semicondutores da Europa. O intercâmbio de investigadores e engenheiros é igualmente considerado.

Foco também nas energias renováveis

Já no que respeita ao setor das energias renováveis, a visita oficial de António Costa à Coreia do Sul iniciou-se pela Hanwha Q Cells, uma empresa de energias renováveis que já tem presença em Portugal que tem em vista expandir ainda mais a sua produção no nosso país. Esta empresa foi uma das vencedoras do segundo leilão solar em Portugal, conquistando 6 dos 12 lotes a concurso para o desenvolvimento de projetos fotovoltaicos no Alentejo e no Algarve.

Outras empresa e entidades sul-coreanas a investirem em território nacional são a CS Wind, NPS e a Hanon Systems. A Coreia do Sul é a décima maior economia do mundo e, como tal, espera-se que esta visita do primeiro-ministro possa trazer frutos significativos para o nosso país relativamente as estes dois grandes setores.