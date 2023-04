Elon Musk já tem data para o primeiro voo de teste da Starship da SpaceX

Elon Musk e a SpaceX querem iniciar os testes da sua Starship, para mostrar ao mundo que esta está pronta. Com tudo tratado para que possa acontecer o primeiro voo, o homem forte da empresa veio agora revelar a data esperada. Elon Musk revelou agora que já há data para o primeiro voo de teste da Starship da SpaceX.

Tudo apontava para que o primeiro voo da Starship iria acontecer ainda esta semana. Tudo estaria dependente de uma aprovação, algo que tem limitado os testes que Elon Musk e a SpaceX querem realizar e precisam para validar os seus equipamentos.

Sem uma certeza de que essa autorização iria acontecer, Elon Musk vinha a anunciar que a Starship da SpaceX estaria pronta para os testes. Isso não influenciaria nada, mas mostrava que a preparação necessária estaria realizada e até terminada.

Starship launch trending towards near the end of third week of April — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2023

A grande mudança agora vem do anúncio de Elon Musk sobre a nova data prevista para estes primeiros testes. O homem forte da SpaceX revelou que este momento deverá acontecer em breve, perto do final da terceira semana de abril.

Importa lembrar que este momento ainda não pode acontecer de forma natural. A SpaceX ainda necessita que a FAA emita a licença que está em falta. Esta será a autorização para que os testes da empresa de Elon Musk possam acontecer. Assim, não existe ainda uma data certa para que esse momento aconteça.

Teams are focused on launch readiness ahead of Starship’s first integrated flight test as soon as next week, pending regulatory approval – no launch rehearsal this week https://t.co/SpsRVRsvz1 pic.twitter.com/ovYUQgAjAc — SpaceX (@SpaceX) April 11, 2023

Para o teste inicial, o foguete Super Heavy da SpaceX terá o trabalho de impulsionar a Starship. Após alguns minutos de voo, o Super Heavy vai-se separar e fazer uma descida controlada no Golfo do México.

A Starship vai continuar a acelerar com os motores do seu estágio superior até atingir o espaço. Ainda não está claro se a nave entrará de fato em órbita da Terra, antes de pousar verticalmente no Oceano Pacífico, próximo do Havai.