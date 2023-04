O Android Auto é uma das melhores ferramentas da Google, dedicada aos automóveis e aos smartphones. Esta união cria uma solução que todos querem usar nos seus veículos. Para dar continuidade ao que tem vindo a preparar, surge agora o Android Auto 9.3. Conheça tudo o que esta versão traz.

A Google tem focado a sua atenção no Android Auto nos últimos meses. Mudou completamente a sua interface e trouxe também outras melhorias importantes para todos. Estas estão a chegar de forma lenta e faseada, garantindo a todos que está maduro e pronto a usar sem qualquer problema.

Na mais recente versão, marcada como 9.3, o Android Auto não recebe muitas novidades visíveis, mas ainda assim estas são importantes. A Google focou-se na estabilidade e no desempenho desta sua solução para ajudar os condutores em várias áreas.

Algo que se vê nesta atualização é que a interface Coolwalk continua a ser alargada a mais utilizadores, num processo que decorre há vários meses. A Google tem controlado este processo de forma muito limitada, para dar garantias da qualidade da sua proposta.

Outra novidade que surge agora nos primeiros passos é a possibilidade de escolher a app que o Android Auto irá abrir ao ser lançado. Por agora está associado a uma das apps de navegação, mas em breve poderá ser o Spotify ou outra da preferência do utilizador.

Esperava-se mais desta versão, com algumas novidades a serem atrasadas sem qualquer justificação. A presença da previsão do tempo é uma dessas novidades esperadas, depois de ter sido removida do Android Auto pela Google há algum tempo.

Quem quiser testar a nova versão do Android Auto já a pode encontrar na Play Store do sistema da Google. Se ainda não estiver a ser oferecida, então podem optar pode aceder a esta versão de forma direta.