Ainda não existe uma certeza, mas em breve os utilizadores do iPhone podem encontrar problemas ao tentarem usar os serviços da Apple. Uma notificação que deverá chegar em breve irá pedir para fazerem a atualização. Se não o fizerem, o iPhone poderá deixar de funcionar dentro de alguns dias.

O iPhone pode deixar de funcionar em breve

As informações ainda são escassas, mas tudo aponta para que muitos em breve qualquer iPhone com versões mais antigas do iOS poderá deixar de funcionar de forma correta. Tudo parece apontar para que este seja um processo que quer levar mais utilizadores a atualizar.

Como resultado deste processo e para quem não fizer a esperada atualização, a Apple irá limitar o acesso aos seus serviços. Este não será um bloqueio completo, mas deixará apenas de forma o iCloud. No entanto, todos os restantes devem ficar inacessíveis.

As of early May, access to Apple services, with the exception of iCloud, will stop working on devices running:

- iOS 11-11.2.6

- macOS 10.13-10.13.3

- watchOS 4-4.2.3

- tvOS 11-11.2.6

You'll likely receive notification prompting you to update — Stella - Fudge (@StellaFudge) April 5, 2023

É o fim do acesso aos serviços da Apple

Do que é revelado, e requer ainda confirmação da Apple, o foco será no iOS 11, sendo a versão mínima a ser suportada a seguinte. Provavelmente este será um processo alargado a outras versões de sistemas, com o macOS, o tvOS e o watchOS.

Antes de aplicar qualquer bloqueio, a Apple deverá enviar uma notificação para os utilizadores do iPhone. Esta deverá pedir que seja feita a atualização necessária, para assim poderem continuar a usar os serviços da Apple.

Atualização resolve o problema... ou não

O problema maior é mesmo para os equipamentos que não podem ser atualizados. Mesmo com a política da Apple de manter as atualizações, há muitos utilizadores do iPhone que não vão poder cumprir esse requisito. A esses a última alternativa é mesmo a compra de um novo equipamento.

Esta não é uma notícia nova, mas a data avançada está prestes a chegar. Por agora, a solução, e para os que o podem fazer, é mesmo atualizar para a mais recente versão do iOS no iPhone. Desta forma evitam problemas com a Apple e os seus serviços, ao mesmo tempo que ficam protegidos contra problemas de segurança e outros.