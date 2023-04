Desde que Elon Musk comprou o Twitter que esta rede social tem passado por momentos menos bons. Para lá dos problemas financeiros, a própria equipa técnica tem sofrido cortes. Agora há um novo problema, em que Tweets privados estão a aparecer para todos os utilizadores.

São já muitos os utilizadores que estão a reportar o mais recente problema do Twitter. Este parece afetar todos os que usam a rede social, sem qualquer distinção sobre a forma como esta está a ser usada para partilhar mensagens e outros conteúdos.

Do que é descrito, e os casos estão a crescer rapidamente dentro do Twitter, os Tweets privados que foram partilhados estão a surgir públicos e acessíveis a todos. Estes deveriam ficar limitados aos utilizadores de um Círculo, mas aparentemente muitos estão a ter acesso estas mensagens privadas.

I made a Twitter Circle with one person in it and posted this tweet for science. This was the result. Two people I don't follow saw the tweet & liked it. One of those people doesn't follow me either.



Twitter Circles aren't private. Don't post anything you want private in them. pic.twitter.com/p5uzlmIkuJ — Ian Coldwater (@IanColdwater) April 10, 2023

As provas de que estas publicações estão a sair dos círculos privados do Twitter são claras e bem visíveis para todos. Há casos relatados em que surgiram gostos e partilhas feitas por utilizadores que estão fora dos círculos privados onde a partilha foi feita.

O Twitter Circle foi criado para ser um espaço privado para um grupo de pessoas com curadoria dos utilizadores quer pertencem a este. Aqui, os utilizadores podem partilhar com confiança publicações, pensamentos e imagens mais pessoais com amigos de confiança, num ambiente controlado.

DO NOT USE TWITTER CIRCLE.



This morning I saw a Twitter circle tweet of an account I do not follow and the account does not follow me either.



I already checked with the person regarding the tweet. The person confirmed that I'm not in the circle. — (@miecloudy) April 10, 2023

No entanto, este não parece ser agora o que o Twitter Circle representa como pode ser visto. A falha reportada por muitos acaba por colocar estas partilhas nas sugestões feitas a outros utilizadores desta rede social no seu feed For You.

Não se sabe como e quando este problema será resolvido pelo Twitter. Com cada vez menos funcionários, fica complicado resolver estas questões, ao mesmo tempo que o serviço é mantido a funcionar de forma perfeita para os utilizadores.