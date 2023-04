Portugueses já compram casa com criptomoedas

As criptomoedas e os sistemas financeiros que as suportam são uma realidade, apesar de ainda não estarem numa fase de total substituição do dinheiro "tradicional". No entanto, tem havido algumas evoluções e em Portugal já se compram casas com dinheiro digital.

Já foram feitas 13 escrituras de compra e venda de imóveis com criptomoedas

De acordo com uma notícia do JN, em Portugal já há casas a serem compradas com criptomoedas. Segundo os números avançados, no nosso país foram feitas 13 escrituras de compra e venda de imóveis desta forma. Segundo informações do bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Batista, a maior parte dos negócios foi na zona de Lisboa e as moedas usadas foram a Bitcoin e a Ethereum.

A Bitcoin continua a ser a criptomoeda mais popular e também a mais valiosa do mundo. Esta terça-feira, a Bitcoin ultrapassou mesmo os 30 mil dólares tendo valorizado mais de 40% nos últimos meses. A Ethereum aparece na segunda posição. O interesse nestas transações tem sido crescente, principalmente numa altura em que se regista uma forte instabilidade da banca tradicional. Com a subida significativa do valor da Bitcoin, há quem esteja a querer que os seus criptoativos rendam para depois investir.

Ana Fernandes, da mediadora imobiliária Zome, refere que essa é a razão pela qual este ano "muitos negócios, alguns de grande dimensão, ainda não foram fechados".

Um dos primeiros imóveis a ser comprado com criptomoedas foi um apartamento T3, em 2022, que foi vendido em Braga por 3 Bitcoin. Pela primeira vez foi comprada, através de permuta, uma casa com criptomoedas e sem ser necessária qualquer conversão para euros. A ZOME disse, na altura, que se fez história no mercado imobiliário em Portugal depois da venda deste apartamento.

