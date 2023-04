Samsung deverá lançar um tablet dobrável ainda este ano

A Samsung, apesar de não estar sozinha no mercado dos dobráveis, é a que tem maior relevância e poderá estar a preparar-se para expandir a sua oferta, desta vez com um tablet: o Galaxy Z Tab.

Foi através de um tweet de um leaker associado à Samsung que surgiu a informação de que a fabricante sul-coreana poderá estar a ultimar os preparativos para o lançamento do seu primeiro tablet dobrável.

Segundo a informação partilhada, o Galaxy Z Tab será lançado ao lado do Galaxy Tab S9 ainda este ano. No entanto, em resposta a outro tweet é dada a indicação de que "se não for lançado este ano, fará parte dos vários dobráveis que serão lançados para o ano".

Foi já há em 2021 que surgiu listada na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO) uma patente da Samsung relativa a um modelo "Galaxy Z Fold Tab", com ecrã tripartido. Esta seria a visão da Samsung para um tablet dobrável, com suporte para S Pen.

Outros dobráveis Samsung esperados para este ano

A linha de smartphones dobráveis será renovada este ano, com os modelos Galaxy Z Fold5 e Z Flip5. O mesmo utilizador do Twitter partilhou uma imagem que mostra como deverá ser o ecrã externo do futuro Z Flip. Nesta imagem, o ecrã surge com um recorte na zona das câmaras e, em vez de 3,8" deverá ter entre 3,2" e 3,35".

A verdade é que, apesar de ter uma procura cada vez maior, os smartphones dobráveis continuam a ficar à margem dos modelos clássicos de topo. O preço face a alguns constrangimentos, de um ecrã com dobra vincada ou o próprio peso e dimensões do dispositivo, poderá justificar o interesse do público. Será que com os tablets esta realidade vai mudar mais rapidamente?