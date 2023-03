Fundador da TSMC diz que apoia os EUA para travar os avanços de chips na China

À medida que a tensão entre os Estados Unidos e a China aumenta, vão surgindo novas notícias que ainda promovem mais esse conflito entre as duas potências mundiais. Neste sentido, recentemente o fundador da gigante taiwanesa TSMC diz que apoia os esforços dos EUA no sentido de desacelerar os avanços da China no segmento dos chips eletrónicos.

TSMC apoia os EUA no travão à China no setor dos chips

De acordo com as informações reveladas pela Reuters, Morris Chang, fundador da TSMC, disse nesta quinta-feira (16) que apoia os esforços dos Estados Unidos da América para desacelerar os avanços da China na indústria dos semicondutores. Contudo, mesmo com esta postura, o executivo já reformado disse que a "bifurcação" da rede de fornecimento global e a reversão da globalização podem aumentar os preços e reduzir a presença dos chips necessários para os equipamentos do mundo moderno atual.

Num evento organizado pela CommonWealth, em Taiwan, Morris Chang disse que "não tenho dúvidas de que, no setor de chips, a globalização está morta. O livre comércio não está tão morto, mas está em perigo". O executivo, que já conta com 91 anos de idade, acrescenta que "quando os custos sobem, a penetração dos chips vai parar ou diminuir consideravelmente".

A taiwanesa TSMC é a maior e mais importante fabricante de chips do mundo, sendo a maior fornecedora de grandes marcas como a Apple. Contudo, nos últimos anos, a China tem feito uma especial pressão contra Taiwan, o qual considera ser território que lhe pertence. Como tal, este conflito preocupa a indústria, uma vez que não se sabe ao certo qual será o destino das fábricas taiwanesas caso haja uma reviravolta geopolítica na região.

Desta forma, as intenções dos EUA em promover o fabrico em território norte-americano ou nos países aliados (estratégia designada como friendshoring, levanta uma situação complicada e um dilema para Taiwan. Morris Chang diz que "friendshore não inclui Taiwan. Na verdade, o secretário de comércio disse repetidamente que Taiwan é um lugar muito perigoso, não podemos - os Estados Unidos não podem - depender de Taiwan para chips".

Leia também: