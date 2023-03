Atlas Fallen revela a sua jogabilidade

Tal como aqui indicámos e temos vindo a acompanhar, Atlas Fallen é uma das grandes promessas de 2023. Recentemente recebeu um vislumbre da jogabilidade.

Com desenvolvimento a cargo dos estúdios alemães Deck13 Interactive (The Surge 2, Lords of the Fallen entre outros), Atlas Fallen é um RPG épico que se passa num mundo fantasioso onde a magia existe e domina a vida.

Trata-se de uma tremenda e heroica demanda que pela qual o jogador vai enveredar, num planeta estranho, belo mas repleto de perigos.

A ação passa-se maioritariamente nas deslumbrantes e fantásticas paisagens desérticas de Atlas, planeta onde reinam infindáveis desertos escaldantes.

Pelo caminho irá descobrir ruinas de uma civilização antiga que deixou pistas para trás sobre os segredos do planeta mas também irá encontrar perigo e corrupção... dos Deuses. Sim, em Atlas Fallen, os Deuses têm um papel crucial na vida do planeta e parte da aventura consiste na luta contra um Deus corrupto e malévolo.

Mas há mais, muito mais para descobrir e para lutar com a nossa arma que muda de forma. Essa será uma das curiosidades do jogo, a arma que muda de forma conforme a necessidade.

Como qualquer RPG que se preze, Atlas Fallen terá um sistema de desbloqueio de skills e habilidades à medida que o nosso protagonista vai adquirindo experiência o que lhe permitirá transformar-se num verdadeiro Herói para o povo de Atlas.

Trailer de Jogabilidade

Com o aproximar do lançamento do jogo, previsto para Maio deste ano, a editora Focus Entertainment e a Deck13 Interactive, decidiram lançar um trailer novo que revela um pouco mais da jogabilidade Atlas Fallen.

No trailer, já nos é permitido ficar com um pouco da sensação do que será combater algumas das mais terriveis criaturas de Atlas Fallen.

Atlas Fallen está a ser desenvolvido pela Deck13 Interactive, para PlayStation 5, Xbox Series X e PC com data de lançamento prevista para 16 de Maio de 2023.

Adicionalmente, foi também anunciado que as pré-reservas do jogo já se encontram disponíveis.